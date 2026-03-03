Le apuestan a lo grande: Prepara Warner la primera película de ‘Game of Thrones’

/ 3 marzo 2026
    Trama. La saga creada por George R. R. Martin continúa expandiéndose con nuevos proyectos en cine y televisión. FOTO: ARCHIVO

La cinta contará la historia de la conquista del rey Aegon I Targaryen, que también se encuentra en fase inicial en formato serie en la plataforma HBO

En medio de la noticia de la fusión y compra de Warner Bros. Discovery y sus contenidos, como HBO Max, por parte de Paramount, se dio a conocer que se está preparando una película situada en el universo de ‘Game of Thrones’.

De acuerdo con Page Six, Warner Bros. está preparando la primera película sobre la exitosa saga, que en televisión tuvo ocho temporadas y que actualmente cuenta con dos spin-offs en el catálogo de HBO Max.

Lo que es una realidad, de acuerdo con EFE, es que estará dirigida por Beau Willimon, guionista de Andor, según informaron sitios especializados.

¿DE QUÉ TRATARÁ LA PELÍCULA DE ‘JUEGO DE TRONOS’?

El proyecto, todavía en fase de desarrollo, contará la historia de la conquista del rey Aegon I Targaryen, que también se encuentra en etapa inicial en formato serie dentro de HBO.

Sin embargo, la revista señaló que no está claro si finalmente el proyecto saldrá adelante tras la reciente adquisición de Warner Bros. Discovery por parte de Paramount Skydance.

De aprobarse la fusión de ambas empresas, la película podría quedar en el olvido, aunque la probabilidad es baja, puesto que la saga de ‘Game of Thrones’ supone una de las joyas audiovisuales más queridas de HBO.

Tras seis temporadas de la obra escrita por George R. R. Martin, la plataforma de contenidos en línea comenzó a desarrollar House of the Dragon, la precuela que explica la historia de la familia Targaryen 200 años antes de los eventos que tuvieron lugar en la historia principal. (Con información de EFE).

