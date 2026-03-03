Le apuestan a lo grande: Prepara Warner la primera película de ‘Game of Thrones’

En medio de la noticia de la fusión y compra de Warner Bros. Discovery y sus contenidos, como HBO Max, por parte de Paramount, se dio a conocer que se está preparando una película situada en el universo de ‘Game of Thrones’.

De acuerdo con Page Six, Warner Bros. está preparando la primera película sobre la exitosa saga, que en televisión tuvo ocho temporadas y que actualmente cuenta con dos spin-offs en el catálogo de HBO Max.

Lo que es una realidad, de acuerdo con EFE, es que estará dirigida por Beau Willimon, guionista de Andor, según informaron sitios especializados.