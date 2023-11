¿Lo esperabas? Estos fueron los premios más importantes de Billboard 2023

“Descongelada y renovada” la dueña de la navidad Mariah Carey presentó su tema principal “All I Want for Christmas Is You” con el que encantó al público, además de sentar un precedente para las siguientes interpretaciones en vivo de la noche.

PREMIOS MÁS IMPORTANTES

Las categorías más codiciadas en esta edición se dividieron tanto en géneros musicales como desde la procedencia de los exponentes, segmentando ciertos premios sólo para artistas en Estados Unidos.

En esta lista te compartimos algunas de las nominaciones que tuvieron más peso:

Top Artist

Top New Artist

Top Male Artist

Top Female Artist

Top Billboard Global 200 Artist

Top Latin Artist

Top Global K-Pop Artist (nuevo)

ARTISTAS MÁS PREMIADOS

El cantante Morgan Wallen fue el más condecorado de la noche, obteniendo 11 premios en categorías como Top Male Artist, Top Hot 100 Artist, Top Streaming Songs Artist, Top Country Artist, etcétera.

Taylor Swift no se quedó atrás en la contienda, logrando obtener 10 estatuillas, la cuales agradeció por medio de un video, declarando que agradecía a sus fans “10 millones de veces” por esta demostración de apoyo.