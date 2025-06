¡Está de vuelta! Cardi B revela nuevo álbum tras siete años de ausencia; ¿cuándo sale ‘Am i the drama’?

Tras más de media década sin un álbum de estudio, Cardi B confirmó que su segundo material discográfico ya tiene fecha de estreno. Titulado Am I the Drama?, el disco estará disponible a partir del 19 de septiembre de 2025, según reveló la propia artista en sus redes sociales mediante un teaser con una estética gótica y teatral.

En el avance, se escucha a Cardi declamar: “Siete años de amor, vida y pérdida... No he vuelto, estoy más allá. No soy tu villana, soy tu karma”, una frase que ha generado diversas interpretaciones sobre su postura frente a la fama, las críticas y su transformación artística.