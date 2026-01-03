Lo peor de ‘Stranger Things’; ‘Amor de Oficina’ y ‘All Her Fault’

El último día del 2025 Netflix cerró otro año de éxitos con el capítulo final de una de sus series más influyentes en la cultura popular a nivel mundial en la última década: “Stranger Things”.

Sin embargo, lo hizo de una manera agridulce, ya que con su penúltimo capítulo estrenado el día de Navidad se ganó también uno de los puntajes más bajos por parte de sus fans, y cómo no, puesto que incluyó la resolución de los conflictos personales de uno de sus protagonistas: la salida del closet de Will (Noah Schnapp), pero de una forma tan forzada y poco realista considerando que en el contexto que se daba, con todo y la ciencia ficción y la fantasía que permeó literalmente su trama, dejó de lado uno de los mayores temores de la joven generación X de entonces que originaba la pandemia del Sida sobre todo para la población homosexual. Tache total.

Pero, ¡oh sorpresa! Pasando la página al nuevo año, resulta que una de las sorpresas más agradables de la misma plataforma la vino a dar una producción mexicana protagonizada, entre otros, por el actor Diego Klein interpretando al hijo fifí de Alexis Ayala que compite contra su mejor empleada por la dirección de su empresa en la comedia “Amor de oficina”, de la que no esperábamos mucho luego del desgaste de la última producción de sus creadores (los mismos de “El Niñero”) pero que da de esta forma para Klein su primer éxito del 2026 en la espera de lo que pueda suceder con el nuevo refrito de “Amor en custodia” que ya graba bajo la tutela de Juan Osorio.

Todavía mejor regalo de inicio de año fue el que brindó a sus suscriptores Prime Video con el estreno el viernes 2 de la serie “All her fault” (“Fue su culpa”), que a pocos días de su estreno el año pasado en Estados Unidos se ganó en automático varias nominaciones a los Critics Choice Awards primero y a los Globos de Oro después protagonizada por la actriz australiana Sarah Snook (ganadora del Emmy por “Succession”, de HBO) de vuelta a la temporada de premios por interpretar a Marisa Irvine, cuyo drama inicia desde los primeros minutos del primer episodio al enterarse que su único hijo ha sido posiblemente secuestrado por alguien de su confianza.

Comentarios a: sopeoperas@yahoo.com