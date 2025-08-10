‘Los 100 años los imagino cantando y bailando’: Dick Van Dyke, el comediante por el que los años no pasan

Resulta difícil conservar cierta objetividad con alguien como Dick Van Dyke, porque es parte de mi infancia. Habiendo visto la serie en blanco y negro, hasta mi hija hoy incluso suele verlo en Amazon Prime o Youtube (y aclaremos que también se había filmado antes que yo había nacido). Pero es el mejor ejemplo de diferentes generaciones que compartieron la niñez, descubriendo al cine de ‘Chitty Chitty Bang Bang’ o el clásico original de ‘Mary Poppins’. Hasta él mismo bromea, al llegar a nuestro programado encuentro de Malibu con una barba blanca, diciendo “Cuando hoy me vi al espejo pensé que ahora me parezco mucho más al banquero de Mary Poppins.” En diciembre va a cumplir 100 años ¿Cómo se imagina hoy ese día? Los 100 años los imagino cantando y bailando, seguro ¿Cuál es el secreto de tanta buena energía y el hecho de verse tan radiante a los 99 años? Trato de disfrutar la vida, siempre la disfruté, desde el principio. Supongo que uno vive de acuerdo al estado de ánimo que tengamos. No hay mucho que pueda hacer, no puedo controlar mi cuerpo. ¿Y así como hoy lo admiramos tanto a usted, a quién admiró siempre usted? Carlitos Chaplin fue toda una inspiración, aunque nunca me hizo reír. Me hacía llorar. Me encanta no haberlo conocido nunca personalmente. Un amigo de él, una vez me mandó una carta, pero nunca nos llegamos a encontrar.

¿El buen humor de comedia física que tanto lo caracteriza está inspirado en Chaplin? Ahí te diría que fue Laurel y Hardy, el Gordo y el Flaco, tuvieron una gran influencia en mí. Robé mucho de ellos, casi todo de Buster Keaton y muchas de las estrellas del cine mudo que dependían tanto del movimiento. Buster Keaton un día se rompió el cuello en una de sus bromas y siguió trabajando todo el día como si nada hubiera pasado. Y es algo que yo practiqué mucho en esa época... a caerme. Pero es algo que admití recién a los 21 años. ¿A ellos los conoció personalmente? ¡A ellos sí! Me encantaban Laurel y Hardy. Y cuando llegué a California, lo primero que quise fue ir a conocerlos. Los busqué, en la guía telefónica y llamé a Stan Laurel (el flaco) que me invitó a su apartamento. Así lo conocí. Me dijo que nos imaginaba trabajando juntos. Y también me dijo que si alguna vez hacían una película sobre su vida, le gustaría que yo la hiciera. Nos hicimos muy amigos. En una época lo imitaba y cuando lo llamé para pedirle su opinión, me dio toda una lista con mis errores, pero ya me olvidé lo que yo también hacía mal. ¿Alguna anécdota o momento que le gustaría olvidar? La película ‘Robin Crusoe’ que filmamos en Hawaii con un chimpancé. Pesaba como 60 kilos y me acuerdo que si yo me sentaba a tomar café, el mono venía con un tenedor en la mano, como si fuera un humano. Era muy dulce. Podía recordar seis o siete movimientos, de una sola vez, para una sola escena. Se acordaba hasta el movimiento que yo tenía que hacer. Con el pase del tiempo, escuché que le había hecho algo a un actor, creo que lo levantó o algo así y ese fue el final de su carrera. Terminó en el zoológico, en una jaula circular enorme, donde se sentía como si estuviera afuera, pero estaba llena de otros monos. Cuando fui a verlos parecía un ambiente perfecto para monos, pero él no estaba cómodo. Cuando lo llamé por su nombre, vino corriendo a verme, agarrándose de las barras de la jaula, mirándome, como si me pidiera que lo sacara de ahí. Me lo hubiera llevado a casa. No lo había visto desde hacía mucho tiempo y al final me tuve que ir, no pude volver a verlo. Así terminó... y no deberían haberle hecho nada así.

¿Y el personaje de cine que más lo hizo feliz? El personaje que más amé fue el de Chitty Chitty Bang Bang, cantando. Me encanta la canción Bye Bye Birdie. Cuando me contrataron yo no iba a cantar ni bailar, pero compusieron una canción solo para que yo la cantara. ¿Y qué recuerda de la época de Mary Poppins, hoy? ¿Ves? Yo nunca fui realmente cantante, era bueno en todo lo demás. Pero Julie Andrews era de otro mundo. La canción que canto con ella, nos debe haber tomado como tres días por lo desafinado que yo era (Riendo). Siempre soné mal, pero ella tenía la mejor voz. Y finalmente logramos lo que logramos. ¿Es cierto que tuvo que convencer a Walt Disney para interpretar al famoso banquero de barba blanca que muy pocos incluso lo reconocen en ‘Mary Poppins’? Sí... Fui y se lo pedí personalmente a Walt Disney, yo quería interpreter al banquero. La prueba con cámaras, la pagué yo, la hice yo, para mostrarle lo que podía hacer, frente a un banco. Pero creo que la parte que lo convenció es cuando al final salté en unos arbustos, para pretender que iba a orinar (Risas).

Con el mejor humor que tan bien lo caracteriza, es realmente increíble verlo tan bien a los 99 años, casado incluso con alguien que casi tiene la mitad de su edad, como la actriz Arlene Silver. Ella es mucho menos conocida en Estados Unidos, por las telenovelas Days of Our Lives. Se conocieron en una entrega de premios del Sindicato de Actores, SAG, del año 2007. El amor todavía se refleja, en la forma que se miran, entre sonrisas cómplices al recordar el mejor momento de su vida, donde ella tiene hoy tanto que ver. ¿Cómo fue que conoció a su esposa Arlene? Fue en una entrega de premios del Sindicato de Actores SAG. Nunca antes me había acercado a ninguna mujer que nunca antes había conocido. Pero en esa entrega de premios, la saludé con un salto cuando la vi pasar. Y la asusté. Se sintió abusada (Risas), ella nunca había visto Mary Poppins. Y hace más de 15 años que estamos juntos. ¿Fiesta del año favorita que disfrutan en familia? Arlene baila, así que bailamos y cantamos mucho en casa. Nos encanta festejar Halloween en casa. Tengo monstruos mecánicos desde hace 40 años y se volvió algo muy importante en la cuadra. Una vez asusté demasiado a un bebé y nunca más lo volví a hacer, pero ponemos un pequeño escenario en frente de nuestro garaje, con luces, donde hacemos un verdadero show, para todos.