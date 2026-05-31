‘Los adolescentes están todo el día en el teléfono. Pero si les das algo que los entusiasme lo van a dejar’: Jerry Bruckheimer
El destacado productor platicó en exclusiva con VANGUARDIA sobre cómo han cambiado las audiencias y la producción cinematográfica en el Hollywood actual
¿Se viene finalmente una nueva versión de “Piratas del Caribe”? ¿Se podría parar la venta de los estudios Warner? ¿Apple ya no quiere producir cine? Estas son solo algunas de las randes dudas que le planteamos al productor de cine más importante de Hollywood, aprovechando el encuentro en la reciente conferencia de CinemaCon. Después de todo, nadie mejor que Jerry Bruckheimer para hablar del tema. En una época donde el cine está tan amenazado de muerte, él es quien lo mantiene más vivo, detrás de las últimas superproducciones de “F1” con Brad Pitt o “Top Gun Maverick” con Tom Cruise, habiendo superado los 12.000 millones de dólares, cuando suma todos sus clásicos de “Piratas del Caribe”, “Armaggedon” o “Total Recall” o la TV de “CSI”.
Por Hollywood corre una petición con más de 4.000 firmas para que el Departamento de Justicia evite la venta de los estudios Warner, con nombres grandes como Robert DeNiro, Jane Fonda o Sofía Coppola ¿Cómo es que no figura su nombre?
Para empezar, nadie me lo pidió. Pero el tren igual ya dejó la estación... Creo que está todo demasiado encaminado. Pueden firmar todas las peticiones que quieran, pero ya se aprobó en Europa, está casi hecho. No hay mucho que podamos hacer sobre el tema, más allá de creer en la palabra de Paramount cuando promete que van a seguir produciendo 30 películas al año. Sería fantástico. ¿Por qué no dejamos que se unan dos estudios de cine para hacer mucho más cine?
¿El Congreso de Estados Unidos, con los legisladores demócratas no pueden detener la venta?
A lo mejor van a tener que dar ciertas concesiones, pero creo que van a lastimar mucho más la industria demorando el proceso, porque queremos que sigan haciendo cine, lo más que se pueda. Tenemos que generar muchas más estrellas. Y las plataformas de streaming tampoco son enemigas, nos ayudan en cierta forma, porque encuentran nuevos directores, nuevos actores, nos dan la oportunidad de ver más gente nueva.
¿Más allá de las superproducciones de cine, qué harías en tu caso, para que más gente vuelva a ver cine en el cine?
Yo mostraría las grandes producciones que hicimos en el pasado, para demostrar lo maravilloso que es ver cine con la familia o con tu novia en una primera salida. Tenemos tan buenos recuerdos del cine... Hay momentos de la vida que se definen con lo que vimos en algún momento, en una sala de cine. Al menos son los mejores recuerdos que yo guardo, por la gran experiencia de poder compartir tantas historias.
Con los estudios de Apple habías producido F1, con Brad Pitt y Javier Bardem. Los mismos estudios invirtieron también fortunas con George Clooney y Pitt en Wolfs, además de Scorsese y Leonardo DICaprio con Killers of the Flower Moon o Napoleon con Ridley Scott y Joaquin Phoenix. Pero este año, no están produciendo nada de cine ¿Apple no piensa producir más cine?
Por lo que me dijeron a mi, quieren hacer más cine para el cine, de verdad. Supongo que todavía no encontraron lo que quieren hacer. No es fácil. Es muy difícil reunir una X cantidad de estrellas con una X cantidad de directores. Es difícil juntarlos, de verdad. A todos nos gustaría tener la próxima película de Chris Nolan, pero piensa hacer una sola y nada más.
Pero con Cameron Diaz, Keanu Reeves y Jonah Hill estrenaron solo por streaming la comedia ‘Outcome’, sin pasar por las salas de cine. Hay gente que ni siquiera sabe que está disponible.en Apple...
No puedo hablar por ellos, pero hay que ver del otro lado para saber si un producto se merece una gran campaña de marketing. Nadie lo sabe hasta que la muestras en público. Somos todos genios del cine, hasta que el público lo ve y nos dice que somos tontos. Pero es parte del proceso. Yo mismo he pasado por proyecciones donde de repente ves que tres personas del público se levantan y se van. No todo el cine está destinado a verse en una sala de cine.
¿Cuando tuviste en tus manos el éxito casi seguro de F1, Apple se comprometió a pasar por el cine primero o te dijeron “Vamos a hacer lo mejor que podamos”?
No, no, se comprometieron y excedieron el compromiso que tuvimos con F1. Lo mismo pasó con Top Gun, que mantuvieron en las salas de cine por más tiempo de lo previsto.
¿Cuáles son los géneros que los estudios prefieren hoy, para ver en cine?
No creo que tenga que ver con ningún género. Lo importante es la historia, las emociones, el tema, las caracterizaciones. Hay varios aspectos que llevan a producer cine.
¿Vamos a poder ver finalmente una nueva producción de Piratas del Caribe?
Ya pasamos por varias etapas... creo que presentamos tres versiones diferentes a tres diferentes administraciones. Creo que ahora hay una administración más asentada y estamos trabajando para concretarla.
Se habló de una versión con Margot Robbie, otra versión para traer de nuevo a Jhonny Depp... ¿Podemos confirmar que ya tienen la luz verde?
Hay que conseguir el guion...
¿Hasta qué punto lastiman al cine las plataformas de streaming, cuando no hay que esperar tanto para ver algo, en casa?
El problema es cuando lo anuncian... Hay quienes no van al cine porque pueden verlo por una plataforma de streaming, pero después ves que te quieren cobrar 35 dólares para ver Wicked y prefieres esperar más tiempo, para verla cuando la incluyan gratis en tu suscripción mensual. Es un estilo de negocio donde no ganaste en las dos primeras oportunidades, pero hay una tercera oportunidad. En un mundo perfecto, verías cine en el cine para volver a verlo un fin de semana en la casa de tu abuela, cuando estés cansado de escucharla (Risas) o tus hijos quieran verla cinco veces en una plataforma de streaming. Creo que hay un impacto que tiene que ver con quienes van al cine el primer fin de semana. El problema pasa por ahí, falta público. Son cosas que estamos tratando de cambiar con temas que la gente quiera ver en una pantalla grande. Y en un mundo perfecto, los estudios de cine deberían maximizar la ventana del tiempo que esté disponible en una sala de cine. No es fácil.
¿En tu caso, sabes muy bien lo que la gente quiere ver hoy en el cine, en comparación con otras épocas?
¿Cómo cambió el público en los 20 o 30 años? Yo no sé lo que la gente quiere ver. No tengo la menor idea. Yo sé lo que yo quiero ver. Todo lo baso en lo que yo pagaría por ver. La gente no cambió. Si le das una buena historia que conmueva al público, vas a lograr un buen puntaje. Todo es mucho más rápido hoy, porque los adolescentes están todo el día en el teléfono. Pero si les das algo que los entusiasme desde el principio, manteniendo después el interés, van a dejar el teléfono en el bolsillo. Los estudios buscan algo que puedan vender por adelantado, como una producción de Chris Nolan o un evento como F1. Por eso tratamos de filmar la continuación de éxitos anteriores, porque resulta mucho más fácil estrenarlas, ya se sabe de que se tratan. Si la gente la pasó bien la primera vez, van a querer volver.
¿Alguna vez pensaste en crear tu propio estudio de cine en vez de terminar con Apple o Paramount?
No, no, para nada. Ellos ya tienen el aparato hecho. Tienen la máquina bien calibrada. Conocen a todos los dueños de las salas de cine. Conocen bien al departamento de marketing y el departamento de redes sociales es enorme. Pueden sacar algo nuevo de un día para el otro, cuando me tomaría organizarlo dos o tres años a mí. No creo que pudiese lograr el mismo estilo de distribución y marketing de la misma forma que lo hacen ellos por nosotros. Los productores solo tenemos que encargarnos de darles una razón que entusiasme al público, para que vayan al cine el primer fin de semana, con algo que interese a todas las edades.
¿Para resumir, cómo ves el futuro del cine?
El tema de la consolidación de los estudios duele, pero si van a seguir filmando 30 producciones de cine, genial. Habremos perdido un estudio, pero ganamos otro, con Amazon. Siempre hay alguien nuevo. A24 está produciendo muchísimo cine. Si la gente quiere ir al cine, todos vamos a querer llenar las salas, siempre va a haber un exhibidor que quiera llenar un vacío. Pero tiene que haber algo lo suficientemente bueno como para querer recuperar el hábito de ir al cine para ver algo interesante, todos los fines de semana.