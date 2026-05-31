‘Los adolescentes están todo el día en el teléfono. Pero si les das algo que los entusiasme lo van a dejar’: Jerry Bruckheimer

¿Se viene finalmente una nueva versión de “Piratas del Caribe”? ¿Se podría parar la venta de los estudios Warner? ¿Apple ya no quiere producir cine? Estas son solo algunas de las randes dudas que le planteamos al productor de cine más importante de Hollywood, aprovechando el encuentro en la reciente conferencia de CinemaCon. Después de todo, nadie mejor que Jerry Bruckheimer para hablar del tema. En una época donde el cine está tan amenazado de muerte, él es quien lo mantiene más vivo, detrás de las últimas superproducciones de “F1” con Brad Pitt o “Top Gun Maverick” con Tom Cruise, habiendo superado los 12.000 millones de dólares, cuando suma todos sus clásicos de “Piratas del Caribe”, “Armaggedon” o “Total Recall” o la TV de “CSI”. Por Hollywood corre una petición con más de 4.000 firmas para que el Departamento de Justicia evite la venta de los estudios Warner, con nombres grandes como Robert DeNiro, Jane Fonda o Sofía Coppola ¿Cómo es que no figura su nombre? Para empezar, nadie me lo pidió. Pero el tren igual ya dejó la estación... Creo que está todo demasiado encaminado. Pueden firmar todas las peticiones que quieran, pero ya se aprobó en Europa, está casi hecho. No hay mucho que podamos hacer sobre el tema, más allá de creer en la palabra de Paramount cuando promete que van a seguir produciendo 30 películas al año. Sería fantástico. ¿Por qué no dejamos que se unan dos estudios de cine para hacer mucho más cine?

¿El Congreso de Estados Unidos, con los legisladores demócratas no pueden detener la venta? A lo mejor van a tener que dar ciertas concesiones, pero creo que van a lastimar mucho más la industria demorando el proceso, porque queremos que sigan haciendo cine, lo más que se pueda. Tenemos que generar muchas más estrellas. Y las plataformas de streaming tampoco son enemigas, nos ayudan en cierta forma, porque encuentran nuevos directores, nuevos actores, nos dan la oportunidad de ver más gente nueva. ¿Más allá de las superproducciones de cine, qué harías en tu caso, para que más gente vuelva a ver cine en el cine? Yo mostraría las grandes producciones que hicimos en el pasado, para demostrar lo maravilloso que es ver cine con la familia o con tu novia en una primera salida. Tenemos tan buenos recuerdos del cine... Hay momentos de la vida que se definen con lo que vimos en algún momento, en una sala de cine. Al menos son los mejores recuerdos que yo guardo, por la gran experiencia de poder compartir tantas historias.

Con los estudios de Apple habías producido F1, con Brad Pitt y Javier Bardem. Los mismos estudios invirtieron también fortunas con George Clooney y Pitt en Wolfs, además de Scorsese y Leonardo DICaprio con Killers of the Flower Moon o Napoleon con Ridley Scott y Joaquin Phoenix. Pero este año, no están produciendo nada de cine ¿Apple no piensa producir más cine? Por lo que me dijeron a mi, quieren hacer más cine para el cine, de verdad. Supongo que todavía no encontraron lo que quieren hacer. No es fácil. Es muy difícil reunir una X cantidad de estrellas con una X cantidad de directores. Es difícil juntarlos, de verdad. A todos nos gustaría tener la próxima película de Chris Nolan, pero piensa hacer una sola y nada más. Pero con Cameron Diaz, Keanu Reeves y Jonah Hill estrenaron solo por streaming la comedia ‘Outcome’, sin pasar por las salas de cine. Hay gente que ni siquiera sabe que está disponible.en Apple... No puedo hablar por ellos, pero hay que ver del otro lado para saber si un producto se merece una gran campaña de marketing. Nadie lo sabe hasta que la muestras en público. Somos todos genios del cine, hasta que el público lo ve y nos dice que somos tontos. Pero es parte del proceso. Yo mismo he pasado por proyecciones donde de repente ves que tres personas del público se levantan y se van. No todo el cine está destinado a verse en una sala de cine.

¿Cuando tuviste en tus manos el éxito casi seguro de F1, Apple se comprometió a pasar por el cine primero o te dijeron “Vamos a hacer lo mejor que podamos”? No, no, se comprometieron y excedieron el compromiso que tuvimos con F1. Lo mismo pasó con Top Gun, que mantuvieron en las salas de cine por más tiempo de lo previsto. ¿Cuáles son los géneros que los estudios prefieren hoy, para ver en cine? No creo que tenga que ver con ningún género. Lo importante es la historia, las emociones, el tema, las caracterizaciones. Hay varios aspectos que llevan a producer cine. ¿Vamos a poder ver finalmente una nueva producción de Piratas del Caribe? Ya pasamos por varias etapas... creo que presentamos tres versiones diferentes a tres diferentes administraciones. Creo que ahora hay una administración más asentada y estamos trabajando para concretarla. Se habló de una versión con Margot Robbie, otra versión para traer de nuevo a Jhonny Depp... ¿Podemos confirmar que ya tienen la luz verde? Hay que conseguir el guion...