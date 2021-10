Los mejores podcast de la semana: ‘Historias del más acá’ | ‘Relatos de Horror’ | ‘Relatos de la Noche’

‘Historias del más acá’

Sonoro

Disponible en: Spotify

CALIFICACIÓN VMÁS: 9 / 10

Si eres fanático de “Leyendas Legendarias”, es probable que ya te hayas echado varios episodios de este podcast, pero para aquellos que no lo conocen. Ahora los chicos lanzaron una nueva dimensión llamada “Historias del Más Acá”, donde con el mismo humor de siempre presentan reseñas, noticias y hechos misteriosos de temas en tendencia. Sus hosts principales (José Antonio Badía y Lolo Espinoza) son de Ciudad Juárez y allá se realiza el programa. Su comunidad está tan viva que no pasa por ningún tipo de limitante geográfica, como ellos mismos lo señalaron en una entrevista que les hicieron en Nrdware, podcast original de Spotify. Detrás de “Leyendas Legendarias” hay una historia previa con un late night show con presupuesto limitado y producido por prácticamente el mismo equipo que lo hacía para YouTube pero raramente llegando a más de 10 mil visitas por episodio. Algunos, incluso, registraban menos de 3 mil. Como está documentado, “Leyendas Legendarias” nació como un producto lateral que acabó superando al primario. Todo en un par de años. La comunidad de este podcast no solo se fundamenta en la idolatría a los conductores del show, sino también en la interacción entre los propios miembros.

‘Relatos de Horror (Historias de Terror)’

Relatos de Horror

Disponible en: Spotify, YouTube y Apple Podcast

CALIFICACIÓN VMÁS: 9/10

Proyecto Digital fue creado como un hobby a finales de 2015 con base en México. El equipo crea contenido original en audio basándonos en experiencias de nuestra comunidad, todo en torno a situaciones de índole paranormal. Este es uno de los podcasts más populares en Spotify México, es narrativo y se enfoca en experiencias paranormales ocurridas en México y América Latina. Durante cada episodio podrás escuchar a un hombre misterioso y de voz extraña narrar historias de horror, experimentadas en carne viva por las personas de su comunidad, las cuales comparten a través de redes sociales para formar parte de una gran colección de leyendas. Podrás escuchar relatos realmente tenebrosos con los cuales puedes relacionarte fácilmente debido a las situaciones tan cotidianas donde se manifiesta lo paranormal.

‘Relatos de la Noche’

Relatos de la Noche

Disponible en: Spotify, YouTube y Apple Podcast

CALIFICACIÓN VMÁS: 9/10

Este podcast está inspirado en los tradicionales programas de radio, en los que se contaban historias, relatos y leyendas de México e Iberoamérica. Con su podcast “Relatos de la Noche”, que está entre los cinco más escuchados de todo México, y su canal de YouTube del mismo nombre (Yt: /Relatosdelanoche), que además ya alcanzó el millón de suscriptores, Uriel Reyes (Tw: @upolch) ha recopilado la historia oral del terror mexicano y sus leyendas urbanas. Uno de los capítulos más populares es “Rompiendo El Internet”, Uriel nos habla del encanto en las historias de horror y cómo estas, además de asustar, pueden unir a la gente. Recientemente, la comunidad pidió en Spotify el relato más aterrador de este año, titulado “El inquilino anterior”, una de las anécdotas sobrenaturales más impactantes que escucharán en mucho tiempo.