¿Los ricos también lloran? Confiesa Kevin Jonas que perdió el 90% de su fortuna

En 2013, la exitosa agrupación anunció su separación tras cancelar una gira por diferencias internas. A partir de ese momento, Kevin dejó la música para incursionar en el sector inmobiliario , aunque navegar el mundo de los negocios no fue sencillo para él.

¿QUÉ PASÓ CON KEVIN JONAS?

Su crisis financiera se debió a varios “malos negocios” ocurridos hace aproximadamente nueve años. Cuando en el podcast, The School of Gratness, se le preguntó si estuvo a punto de perder toda su fortuna, admitió: “Sí, casi todo, me quedé con apenas un 10 por ciento”.

Entre sus inversiones estuvo una empresa de desarrollo residencial llamada JonasWerner, especializada en mansiones personalizadas cerca de Manhattan. En 2016, puso a la venta una villa en Montvale, Nueva Jersey, por 2.6 millones de dólares; finalmente la vendió en 2020 con una ganancia de un millón, según “The Sun”.

Además, se interesó en la tecnología, invirtiendo en la app de comida Yood y asociándose con la startup Hear It. Sobre estas experiencias comentó: “Aprendí muchas lecciones y, afortunadamente, tuvimos una segunda oportunidad cuando la banda se reunió”.