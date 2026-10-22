Los Tigres del Norte responden a la polémica por su Tiny Desk: “No censurado”

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    Los Tigres del Norte responden a la polémica por su Tiny Desk: “No censurado”
    La agrupación defendió la importancia de dar voz a los migrantes tras las críticas contra NPR por omitir inicialmente un discurso del periodista Félix Contreras en su presentación musical. FOTO: TINY DESK

La agrupación defendió la importancia de dar voz a los migrantes tras las críticas contra NPR.

Los Tigres del Norte se pronunciaron sobre la polémica que rodeó su participación en el formato musical Tiny Desk, producido por la emisora estadounidense National Public Radio (NPR), luego de que usuarios de redes sociales señalaran la omisión de un mensaje sobre la comunidad migrante.

Tiny Desk respalda a latinos tras polémica con Los Tigres del Norte

A través de sus redes sociales, los músicos defendieron la importancia de compartir su mensaje y expresaron: “Lo que tenemos para contar merece ser escuchado, no censurado”.

La controversia surgió después de que la primera versión del video publicada en YouTube no incluyera el discurso del periodista Félix Contreras, quien destacó el papel de la agrupación en la representación de los latinos en Estados Unidos.

LOS TIGRES DEL NORTE DEFIENDEN SU MENSAJE SOBRE MIGRACIÓN

Durante su presentación en Tiny Desk, los llamados “Jefes de jefes” abrieron el espectáculo con Somos más americanos, canción de 2001 que aborda la identidad de la comunidad mexicana y las fronteras en Estados Unidos.

La agrupación explicó que hizo todo lo posible para que su mensaje llegara nuevamente al público y agradeció las muestras de apoyo recibidas tras la controversia.

Los integrantes también señalaron que la música puede unir a las personas más allá de las fronteras, una idea vinculada con la trayectoria del grupo y sus canciones sobre las experiencias de los migrantes.

Temas como La jaula de oro y Tres veces mojado han abordado la separación familiar, la discriminación y las dificultades que enfrentan quienes dejan su país para buscar mejores oportunidades.

$!Los Tigres del Norte se pronunciaron sobre la polémica que rodeó su participación en el formato musical Tiny Desk
Los Tigres del Norte se pronunciaron sobre la polémica que rodeó su participación en el formato musical Tiny Desk FOTO: TINY DESK

¿POR QUÉ ACUSARON A NPR DE CENSURA?

Las críticas comenzaron cuando el video inicial difundido en YouTube mostró una versión sin el discurso de Contreras. La situación llamó la atención porque, en Instagram, NPR Music sí había compartido las palabras del periodista.

Durante su intervención, Contreras expresó que Los Tigres del Norte han contribuido a devolver la humanidad a las personas migrantes frente a los ataques y prejuicios que enfrentan.

Ante los señalamientos, NPR explicó que las presentaciones habladas normalmente no forman parte de sus especiales musicales. Sin embargo, reconoció la relevancia del mensaje y anunció que lo incorporaría nuevamente en su página.

La productora también manifestó su respaldo a la comunidad latina y destacó la importancia de su audiencia.

NPR recorta mensaje sobre ataques a latinos en el Tiny Desk de Los Tigres del Norte

FÉLIX CONTRERAS ACLARA SU PARTICIPACIÓN EN TINY DESK

Después de la reacción en redes sociales, Contreras agradeció las muestras de cariño, aunque aclaró que su intervención no estaba destinada originalmente a formar parte del video público.

El periodista pidió que la atención se mantuviera en Los Tigres del Norte y en su participación musical.

Tras los cambios realizados, la versión disponible en YouTube incorporó el discurso completo y el mensaje de la productora, mientras la polémica abrió una conversación sobre la representación latina y la difusión de mensajes relacionados con la migración en los medios estadounidenses.

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Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Breaking News. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía, estilo de vida y contenido de utilidad.

Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

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