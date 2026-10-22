Los Tigres del Norte responden a la polémica por su Tiny Desk: “No censurado”

Los Tigres del Norte se pronunciaron sobre la polémica que rodeó su participación en el formato musical Tiny Desk , producido por la emisora estadounidense National Public Radio (NPR), luego de que usuarios de redes sociales señalaran la omisión de un mensaje sobre la comunidad migrante.

A través de sus redes sociales, los músicos defendieron la importancia de compartir su mensaje y expresaron: “Lo que tenemos para contar merece ser escuchado, no censurado”.

La controversia surgió después de que la primera versión del video publicada en YouTube no incluyera el discurso del periodista Félix Contreras, quien destacó el papel de la agrupación en la representación de los latinos en Estados Unidos.

LOS TIGRES DEL NORTE DEFIENDEN SU MENSAJE SOBRE MIGRACIÓN

Durante su presentación en Tiny Desk, los llamados “Jefes de jefes” abrieron el espectáculo con Somos más americanos, canción de 2001 que aborda la identidad de la comunidad mexicana y las fronteras en Estados Unidos.

La agrupación explicó que hizo todo lo posible para que su mensaje llegara nuevamente al público y agradeció las muestras de apoyo recibidas tras la controversia.

Los integrantes también señalaron que la música puede unir a las personas más allá de las fronteras, una idea vinculada con la trayectoria del grupo y sus canciones sobre las experiencias de los migrantes.

Temas como La jaula de oro y Tres veces mojado han abordado la separación familiar, la discriminación y las dificultades que enfrentan quienes dejan su país para buscar mejores oportunidades.