NPR recorta mensaje sobre ataques a latinos en el Tiny Desk de Los Tigres del Norte

La organización de radiodifusión pública estadounidense NPR recortó unos segundos del mensaje en el que Félix Contreras, productor del programa Alt.Latino, denunciaba ataques a la comunidad latina en el país antes de la presentación de Los Tigres del Norte en el Tiny Desk.

”Nuestra comunidad está bajo ataque y no es la primera vez. Podemos remontarnos a 1848, cuando cambiaron la frontera. Podemos remontarnos al periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial, durante la llamada ‘Operación Espalda Mojada’. Nos arrebatan nuestra humanidad. Desde que tengo memoria, estos caballeros nos han devuelto esa humanidad”, dijo Contreras.

En un mensaje, la emisora explicó que estos conciertos grabados en vivo normalmente no incluyen una introducción, pero que, debido a lo delicado del tema tratado, la introducción había sido retirada temporalmente para una revisión editorial y luego restaurada por completo en su página oficial.

”Hemos restaurado la introducción completa en NPR.org después de haberla retirado temporalmente para una revisión editorial, reconociendo que el tema tratado es emocional y complejo, y algo con lo que muchos oyentes y miembros de la redacción están lidiando. Esperamos poder actualizar este video de YouTube pronto”, se lee en uno de los comentarios del video publicado en Youtube.

Algunos usuarios exigieron que el mensaje fuera restituido en YouTube y acusaron de censura a la emisora, luego de que el discurso de Contreras fuera elogiado cuando se publicó por primera vez.

El mensaje precedía a la primera canción de la agrupación mexicana, que con más de seis décadas de trayectoria se ha convertido en uno de los grupos más emblemáticos para la comunidad migrante en EE.UU.

La banda abrió la sesión con ‘Somos más americanos’ (2001), un tema que recuerda cómo buena parte del territorio mexicano pasó a manos de EE.UU. y reivindica el sentido de pertenencia de los mexicanos en el país.

”Nos compraron sin dinero las aguas del Río Bravo/y nos quitaron a Texas, Nuevo México, Arizona y Colorado/También voló California y Nevada, con Utah no se llenaron/El estado de Wyoming, también nos lo arrebataron”, canta el líder y vocalista Jorge Hernández en la canción.

”Yo soy la sangre del indio/Soy latino, soy mestizo/Somos de todos colores y de todos los oficios/Y si contamos los siglos, aunque le duela al vecino/Somos más americanos que todititos los gringos”, continúa.