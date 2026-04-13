Luto en el rock latino: fallece Felipe Staiti, fundador de Enanitos Verdes

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/ 13 abril 2026
    Luto en el rock latino: fallece Felipe Staiti, fundador de Enanitos Verdes
    El fallecimiento de Felipe Staiti, guitarrista y fundador de Enanitos Verdes, enluta al rock latino. S Foto: Especial

Su legado musical marcó generaciones y consolidó a la banda como una de las más influyentes en la historia del rock en español.

La música latinoamericana está de luto tras confirmarse la muerte de Felipe Staiti, guitarrista histórico y fundador de Enanitos Verdes, una de las agrupaciones más emblemáticas del rock en español. La noticia fue dada a conocer a través de redes sociales por WRProducciones, que despidió al músico con un mensaje en el que destacó su talento, entrega y pasión por la música.

Staiti fue considerado uno de los pilares fundamentales del rock latino, no solo por su talento en la guitarra, sino también por su papel en la consolidación de Enanitos Verdes como referente musical en América Latina.

¿De qué murió Felipe Staiti?

Hasta el momento, no existe una versión oficial definitiva sobre la causa de muerte. Sin embargo, medios argentinos como Los Andes reportaron que el músico habría enfrentado una infección bacteriana durante un viaje a México, situación que se complicó por su condición de celíaco.

Otros reportes, como el de Clarín, señalaron que el artista había estado hospitalizado durante varias semanas y que incluso mostraba signos de recuperación tras una pérdida considerable de peso. A pesar de ello, su fallecimiento fue confirmado este 13 de abril de 2026.

La muerte de Felipe Staiti ocurre en un momento especialmente sensible para los seguidores de Enanitos Verdes, luego de la pérdida de Marciano Cantero en 2022. Con ello, la banda pierde a otro de sus grandes pilares fundadores.

Felipe Staiti: el guitarrista que definió una era

Nacido el 29 de agosto de 1961 en Mendoza, Argentina, Felipe Staiti dedicó su vida a la música como compositor, productor y guitarrista. Su nombre quedó ligado de manera inseparable a Enanitos Verdes, banda que ayudó a fundar y con la que alcanzó reconocimiento internacional.

Su estilo musical se convirtió en una firma distintiva del grupo, acompañando canciones que hoy forman parte de la memoria colectiva del rock en español.

Canciones que marcaron generaciones

Entre los éxitos que ayudó a construir junto a la banda destacan temas como:

- “Lamento boliviano”

- “La muralla verde”

- “Tu cárcel”

- “Amigos”

- “Eterna soledad”

Cada acorde de Staiti aportó identidad a un repertorio que trascendió fronteras y generaciones.

Un legado imborrable en el rock latino

Felipe Staiti deja una huella profunda en la música hispanoamericana. Su legado permanecerá vivo en cada canción, concierto y recuerdo de millones de fans que encontraron en su guitarra una voz única.

Su partida representa el fin de una etapa dorada del rock latino, pero también reafirma la permanencia de una obra musical que seguirá inspirando a nuevas generaciones.

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Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Estilo de Vida. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía y estilo de vida.


Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

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