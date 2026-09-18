Luto en la música: Muere Duncan Sheik, cantante de ‘Barely Breathing’

Duncan Sheik, cantautor estadounidense conocido por su éxito ‘Barely Breathing’ y por su trabajo en el musical de Broadway ‘Spring Awakening’, murió a los 56 años, de acuerdo con información oficial publicada en las redes sociales del artista.

El mensaje informó que su fallecimiento ocurrió este jueves y destacó su influencia tanto en la música como en el teatro.

“El mundo ha perdido un talento singular y una voz profundamente influyente en la música y el teatro”, señala parte de la publicación, que también reconoce el impacto de su obra y la huella que dejó en el ámbito cultural.