Luto en la música: Muere Duncan Sheik, cantante de ‘Barely Breathing’

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    Luto en la música: Muere Duncan Sheik, cantante de ‘Barely Breathing’
    Logro. Además de su carrera como cantautor, Sheik destacó por su trabajo en el teatro musical de Broadway. FOTO: INTERNET

El músico estadounidense también dejó una importante huella en Broadway con el musical ‘Spring Awakening’

Duncan Sheik, cantautor estadounidense conocido por su éxito ‘Barely Breathing’ y por su trabajo en el musical de Broadway ‘Spring Awakening’, murió a los 56 años, de acuerdo con información oficial publicada en las redes sociales del artista.

El mensaje informó que su fallecimiento ocurrió este jueves y destacó su influencia tanto en la música como en el teatro.

El mundo ha perdido un talento singular y una voz profundamente influyente en la música y el teatro”, señala parte de la publicación, que también reconoce el impacto de su obra y la huella que dejó en el ámbito cultural.

RECUERDO

El mensaje también recordó a Duncan como padre, esposo, hermano y amigo, y resaltó su ingenio, inteligencia y calidad humana. Hasta el momento, no se ha informado la causa de su muerte.

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De acuerdo con fuentes con conocimiento directo citadas por TMZ, el cantautor había estado recibiendo atención médica en la unidad de cuidados intensivos de un hospital de Nueva York a principios de esta semana. (Con información de El Universal)

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Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

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