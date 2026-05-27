Luto en series: Muere Pierre Deny, actor de ‘Emily en París’

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    Luto en series: Muere Pierre Deny, actor de ‘Emily en París’
    Personaje. Pierre Deny ganó notoriedad internacional tras participar en las temporadas recientes de ‘Emily en París’. FOTO: ESPECIAL
Israel García
por Israel García

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Deny apareció en las temporadas tres y cuatro de ‘Emily en París’, donde interpretó a Louis de Léon, un poderoso empresario y director ejecutivo de la firma de artículos de lujo JVMA

El actor francés Pierre Deny, reconocido internacionalmente por su participación en la serie de Netflix ‘Emily en París’, falleció el pasado lunes a los 69 años, luego de sufrir complicaciones derivadas de un caso severo de esclerosis lateral amiotrófica (ELA).

La noticia fue confirmada por sus hijas mediante un comunicado difundido y retomado por diversos medios internacionales, en el que informaron sobre el fallecimiento del intérprete. “Con profunda tristeza anunciamos el fallecimiento de Pierre Deny, ocurrido este lunes tras un caso repentino y grave de ELA”, señalaron.

Deny apareció en las temporadas tres y cuatro de ‘Emily en París’, donde interpretó a Louis de Léon, un poderoso empresario y director ejecutivo de la firma de artículos de lujo JVMA, personaje que formó parte de las tramas relacionadas con el mundo de la moda y los negocios dentro de la popular producción protagonizada por Lily Collins.

SU PASO POR LA TV

A lo largo de su carrera, Pierre Deny construyó una sólida trayectoria dentro de la televisión francesa, participando en diversas producciones que le permitieron consolidarse como un rostro reconocido entre el público europeo.

Uno de sus trabajos más destacados fue su personaje de Renaud en la telenovela ‘Demain nous appartient’, donde permaneció durante varios años y logró una conexión cercana con la audiencia.

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Aunque en años recientes alcanzó una mayor proyección internacional gracias a ‘Emily en París’, Deny desarrolló gran parte de su carrera entre la televisión, el teatro y las producciones francesas, por lo que era considerado un actor versátil y constante.

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Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

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