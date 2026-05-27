Luto en series: Muere Pierre Deny, actor de ‘Emily en París’

El actor francés Pierre Deny, reconocido internacionalmente por su participación en la serie de Netflix ‘Emily en París’, falleció el pasado lunes a los 69 años, luego de sufrir complicaciones derivadas de un caso severo de esclerosis lateral amiotrófica (ELA).

La noticia fue confirmada por sus hijas mediante un comunicado difundido y retomado por diversos medios internacionales, en el que informaron sobre el fallecimiento del intérprete. “Con profunda tristeza anunciamos el fallecimiento de Pierre Deny, ocurrido este lunes tras un caso repentino y grave de ELA”, señalaron.

Deny apareció en las temporadas tres y cuatro de ‘Emily en París’, donde interpretó a Louis de Léon, un poderoso empresario y director ejecutivo de la firma de artículos de lujo JVMA, personaje que formó parte de las tramas relacionadas con el mundo de la moda y los negocios dentro de la popular producción protagonizada por Lily Collins.