“Si no hubiera sido así si me preguntaría si realmente lo hacía porque yo quería o porque es algo que ya trae mi familia, pero yo ya lo sabía desde antes de conocerlos, quizá los hubiera conocido más tarde, pero así sucedieron las cosas” , compartió en entrevista.

Si las circunstancias en su vida no hubiesen sido las mismas tal vez Majo no hubiese tenido la misma relación con su familia paterna, pero para ella fue una satisfacción saber que desde antes de conocer a la “dinastía” , ella ya quería ser cantante.

Desde pequeña, hasta los ocho años de edad, la joven cantante de canción mexicana Majo Aguilar fue cuidada por su padre Joel, aunque no era biológico, ella siempre lo vio como tal, y no fue hasta que él y su madre Susana Carrillo deciden separarse que ella conoce a la familia de su padre Antonio Aguilar .

“Las enseñanzas de mis abuelos se quedaron muy grabadas en mi no solo desde la parte artística sino de la parte humana, me acompañan a todas partes, el respeto, saber quien eres en cuanto a darte valor, amor y siempre con humildad y respeto hacia los demás, y sobretodo amar la música mexicana”, aseguró Majo.

Parte de ese amor a la música es lo que siempre ha inspirado su música, prueba de ello es el nuevo EP titulado “Una buena ranchera”, que en conjunto con el siguiente “Se canta con el corazón”, se formará el segundo álbum de su discografía con un total de diez canciones.

“Siempre la inspiración es el amor, de todas formas y todos colores, no solo el rosa, cariñoso, o el rojo pasional, sino en todos sus colores, está el amor no correspondido, el amor de una persona que ya no está que murió... Desde el amor todo es posible, no hay imposibles y si los hay los puedes enfrentar con mucho mayor facilidad, además me ha dado la capacidad de ser fiel conmigo mismo el amor”, comentó Majo en entrevista.

El lanzamiento es el 8 de septiembre, pero no fue planeado así desde el principio, sin embargo cuando el estreno se retrasó mientras afinaban detalles del EP, vieron la opción de hacerlo durante el mes patrio.

“Si no cantas una buena ranchera con el corazón mejor ni la cantes, pero aunque la cantes desafinado, si lo haces con el corazón, vas a conectar”, sentenció Majo.

