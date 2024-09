Mariana Echeverría denuncia maltrato en Televisa: ¿Qué dijo sobre Hoy y Cuéntamelo Ya?

Mis declaraciones sobre #LaCasaDeLosFamososMx . He salido de peores, esto no me va a tumbar, pero se necesita que la verdad salga a la luz. pic.twitter.com/gPDgVT4Bl4

MARIANA ECHEVERRÍA DENUNCIA MALTRATO POR PARTE DE TELEVISA Y EN ‘CUÉNTAMELO YA’

En un video publicado en su cuenta oficial de Instagram, Echeverría rompió el silencio sobre lo que ella calificó como “humillaciones” recibidas durante sus participaciones en los programas Hoy y Cuéntamelo Ya. Según relató, en ambos espacios fue tratada de manera injusta, y en el caso de Hoy, específicamente mencionó que su trato se debió a un comentario que realizó durante su encierro en el reality, donde aseguró que la producción del programa no apoyaba a su colega Arath de la Torre.

“Me pusieron una barrera de cuatro conductoras, que las consideraba no amigas, pero sí conocidas y compañeras de trabajo”, explicó en el video. Mariana hizo alusión al comportamiento de las presentadoras Andrea Legarreta y Galilea Montijo, quienes según ella, la enfrentaron en una especie de “Santa Inquisición”, cuestionándola por las declaraciones que hizo durante el reality.

Lo que más sorprendió a Echeverría, sin embargo, fue lo que ocurrió fuera del aire. Según su testimonio, Andrea Rodríguez, la productora del programa, la insultó frente a los conductores y el equipo de producción. “Me enteré después de que la productora de Hoy me llamó pendeja, y aguanté la humillación. Dije: me voy a plantar, voy a aclarar esta situación que no fue absolutamente nada grave”, afirmó.

Maltrato en “Cuéntamelo Ya”

El trato recibido por Echeverría en Hoy no fue un caso aislado, según la actriz. En su misma publicación, denunció que en Cuéntamelo Ya también vivió una situación incómoda. Relató que fue invitada al programa con la promesa de tener un “momento agradable”, según le mencionó el productor Nino Canún. Sin embargo, lo que ocurrió fue muy diferente. Durante la emisión, se transmitieron una serie de videos fuera de contexto, tras lo cual intentaron obtener una reacción de Echeverría. Al intentar dar su opinión, la conversación fue interrumpida y, en su lugar, le llevaron unos mangos. “Por segunda vez sufrí una humillación a nivel nacional y me lo aguanté”, expresó.