$!‘Me encantan las historias entre mujeres, juntas’, Nicole Kidman y Sandra Bullock vuelven a la magia

Pasó más de un cuarto de siglo desde que Nicole Kidman y Sandra Bullock compartieron la misma magia del cine, con los personajes de dos hermanas brujas que tratan de quebrar la antigua maldición de un eterno ‘Hechizo de Amor’, que no les permite enamorarse sin que la otra persona esté destinada a morir. Y volviendo con una segunda parte, suman ahora una nueva generación y una nueva historia, con mucha más magia todavía. ¿Cómo recuerdan el primer día de rodaje en que volvieron a reunirse para filmar la segunda parte del hechizo de amor más famoso del cine? NICOLE KIDMAN (NK): Fue emocionante volver con nuestra magia... porque siempre sentí que la gente se negaba a que nuestra historia haya terminado por completo. SANDRA BULLOCK (SB): Ni siquiera se sintió que volvíamos a filmar una segunda parte. Yo sentí que estábamos volviendo a la misma casa donde alguna vez habíamos vivido. NICOLE KIDMAN: Exacto, fue como volver a casa. Y volver con estos personajes que tanto amamos... realmente fue mágico. Volver a estar juntas, fue maravilloso. SB: Y fue una magia donde también tuvieron que ver cientos de personas extremadamente talentosas, que trabajaron al máximo con ese estilo de magia, volviendo incluso a construir la misma casa original, en la montaña... una casa que volvimos a llenar con viejos y nuevos personajes, con un libro completamente nuevo.

La versión original de ‘Hechizo de Amor’ o ‘Practical Magic’ en realidad está basada en una novela de Alice Hoffman que gracias al éxito del cine terminó editando tres libros más: Lecciones de Magia, Las Reglas de la Magia y El Libro de Magia. La segunda parte del cine, justamente se basa en el cuarto libro. Y al tratar de mantener la continuidad de la primera versión, suman una nueva generación a las hermanas que ahora tratan de quebrar la misma maldición romántica que ya lleva 300 años. Aunque ellas no quieran revelar nada de la historia, al menos sabemos que en la novela original vuelve a surgir la maldición cuando Kylie (Joey King), la hija de Sally (Sandra Bullock) confiesa el amor por su novio y un auto lo atropella dejándolo en coma. Y sin contar por completo el final del libro, que a lo mejor es diferente en el cine, la familia entera necesitaría enfrentar uno de los peores sacrificios para terminar definitivamente con el antiguo hechizo que las persigue. ¿Qué elementos le agregaron a la nueva versión para mantener cierta continuidad? SB: Lo mejor fue reunir al elenco original con Stockard Channing como la Tía Jet y Diane West como la Tía Frances, además de Nicole. Fue un honor volver a trabajar juntas de nuevo. Nos la pasamos hablando de la nostalgia del primer rodaje, de todo lo que solíamos tener y hoy ya no existe. ¿Y cómo se une la historia de la segunda parte con la primera? SB: Se une con la misma casa, tomando margaritas por la noche, saltando desde el techo, pero con un pasado que nos atrapa, nuestro destino y la familia. Te aseguro que la gente va a salir ‘encantada’, literalmente.

¿Los nuevos personajes? SB: Si viste la primera, te imaginarás cómo es que soy madre soltera de dos hijas que ahora ya crecieron y tienen su propia vida. Ellas son dos excelentes actrices también, Maisie Williams (La hija de Lord Stark en Games of Thrones) y Joey King (la joven asesina Prince de Bullet Train). NK: Yo apenas tengo un gato negro, nada de hijas, aunque no falta mi propia historia de amor. La vida real muchas veces refleja la ficción y en relación con la historia de “Hechizo de Amor” (Practical Magic), tanto Sandra Bullock como Nicole Kidman tienen mucho que ver con sus personajes. Reflejando el camino del personaje de Sally, en la vida real, Sandra Bullock también enfrentó su propia tragedia, cuando su pareja Bryan Randall falleció a los 57 años, en agosto del 2023. Y también como en la ficción, ella es una madre ultraprotectora de los dos hijos adoptados Louis y Laila. Del lado opuesto de la historia, Nicole Kidman también tiene cierto parecido con el personaje de la apasionada Gillian, que pasa por intensas y turbulentas relaciones de pareja, como las que ella misma tuvo en la realidad con Tom Cruise y el cantante de música country Keith Urban. Y a la hora de vivir a puertas cerradas, lejos de las cámaras, las dos también son famosas por darle prioridad a la familia, antes que el trabajo.

¿Por qué creen que la gente ama tanto los personajes de Sally y Gillian? NK: A mi me apasiona el tema de la hermandad de los personajes. ¿Cuántos años hace que filmamos la primera? Bueno, no importa, hace bastante. Pero el tema de la hermandad es lo que más nos identifica con la gente, con sus hermanas. La magia de la historia tiene mucho que ver con la magia que todos también queremos tener en nuestras vidas. Y la idea de retomar esa idea, para expandirla, es maravilloso. Al menos a mi me encantan las historias entre mujeres, juntas. Las dos también tenemos hermanas en la vida real, así que sabemos bien lo que eso significa. SB:Yo siempre admiré a Gillian, el personaje de Nicole. Supongo que tengo el mismo punto de vista del espectador, porque pude ver un personaje que nunca antes había visto en el cine, alguien tan libre, tan valiente y sin miedos. Aunque la magia la haya hecho sentirse tan insegura en este mundo, ella termina siendo mucho más brava que cualquiera. Es algo que no vemos muy seguido. Es el deseo que tiene cualquiera, especialmente una mujer. Así quiero ser yo, me encantaría volar y consumir todo el néctar de la vida, vivir libremente. Será por eso que me gustan tanto nuestros personajes, porque inspiran nuevas generaciones a recordar que si nacimos de cierta forma, hay que salir y vivir tal cual como vinimos al mundo. ¿Las dos también ya habían trabajado, por separado, con la directora Susanne Bier? NK: Sí, sí. Es la cuarta o tercera vez que trabajamos juntas. SB: Conmigo es la segunda. NK: Fue hermoso porque Susanne sabe cómo manejar muy bien la comedia y las emociones. Era la persona perfecta para dirigirnos. Y estoy segura que la gente se va a reír, aunque puedan caerle algunas lágrimas, entre tanta magia. SB: Nos sentimos muy seguras en sus manos.