Me intriga el jazz. ¿A quién debo escuchar?

/ 1 febrero 2026
    El jazz es lo bastante vasto como para incluir estándares suaves y exploraciones salvajes. Foto: Pexels

Un lector de la generación Z quiere saber por dónde empezar el acercamiento a este variado género musical.

Pregunta: como un miembro de la Generación Z completamente nuevo en el jazz, ¿a quién debería escuchar? ¿Cuáles son algunas grabaciones, álbumes, artistas o recopilaciones famosos?

Me alegro de que lo preguntes. Soy un editor en la sección de cultura de The New York Times, quien escucha (y a veces escribe sobre) una gran variedad de música, y produzco la serie “5 minutos que te harán amar”, que trata sobre el jazz. Aun así, me considero más un entusiasta del jazz que un experto, sobre todo si me comparo con los redactores y colaboradores de “5 minutos”, y entiendo perfectamente que un género con más de un siglo de historia pueda resultar intimidante. Sin embargo, con tanta variedad, creo que el jazz puede ser una escucha gratificante para casi todo el mundo, así que hablemos de cómo puedes encontrar algunos que te encanten.

No temas a los gigantes

Digamos que solo has oído hablar de un músico de jazz, y es Miles Davis. Perfecto: tuvo una carrera de décadas que incluyó muchos cambios estilísticos, desde el bebop (década de 1940) al cool jazz (década de 1950) y el electric fusion (finales de la década de 1960 y más allá). Si escuchas jazz en un restaurante o bar, es muy probable que se trate de Kind of Blue, la obra maestra de Davis de 1959 con un sexteto que incluía a John Coltrane y Cannonball Adderley. (Apuesta segura: Blue Train de Coltrane.) Simplemente explorar el amplio catálogo de Davis sería una educación jazzística, que abarca múltiples hitos como

Birth of the Cool (1957) y el hito de la fusión Bitches Brew

(1970). El primer álbum de jazz que compré, un poco al azar, fue Round About Midnight (1957) de Davis, y todavía me encanta, sobre todo su enérgica versión de la composición de Charlie Parker “Ah-Leu-Cha”.

Así que mi consejo (no muy profundo) es que empieces por el canon, pero parece que buscas orientación sobre quién está en él. Cualquier lista va a suscitar debate, pero la banda sonora del documental en 10 partes

Jazz de Ken Burns parece un lugar tan bueno como cualquier otro para encontrar la mayoría de los nombres del Monte Rushmore —Louis Armstrong, Billie Holiday, Duke Ellington, Coltrane, Parker— aunque muchos críticos no estuvieran de acuerdo con la serie. El antiguo crítico del Times, Ben Ratliff, escribió un libro en 2002, The New York Times Essential Library: Jazz, que intenta enumerar las 100 grabaciones de jazz más importantes, y el sitio web del Jazz at Lincoln Center ofrece una lista más concisa de 10, encabezada por Time Out del Dave Brubeck Quartet. (La canción “Take Five” de ese álbum está en la lista de canciones de jazz que reconocen incluso los no aficionados). También puedes —¡autobombo!— dar una vuelta por el archivo de “5 Minutos“ para encontrar listas de reproducción de temas que puedan interesarte.

Sigue a los músicos

Una vez que hayas encontrado un par de álbumes que te gusten, el personal que aparece en ellos puede ser como las ramas de un árbol. Conocí por primera vez al trompetista Don Cherry en

The Shape of Jazz to Come (1959) de Ornette Coleman; más tarde di el salto a los álbumes del propio Cherry, como Brown Rice (1975), y quedé maravillado por su groove y misterio. El pianista Mal Waldron fue acompañante de Charles Mingus y Billie Holiday, pero dejó tras de sí una formidable obra que no es menos gratificante por ser menos conocida. Los créditos de los músicos no son fáciles de encontrar en los servicios de streaming, y es una lástima; sitios como Discogs, con un amplio contenido generado por los usuarios centrado en el coleccionismo de discos, pueden ser un recurso. Los catálogos de sellos discográficos clásicos como Blue Note e Impulse son otra vía a explorar.

El jazz sigue vivo

Aunque su época como la música más popular de Estados Unidos ha pasado, el jazz sigue siendo una forma de arte vital, sobre todo en la última década. Los seguidores de Kendrick Lamar podrían estar interesados en Kamasi Washington, quien tocó en To Pimp a Butterfly de Lamar antes de publicar célebres álbumes propios. Como fan del indie-rock, me llamó la atención el trabajo del guitarrista de Tortoise, Jeff Parker, en sellos como International Anthem y Eremite, que me dieron pistas sobre nuevos favoritos como Natural Information Society y Angel Bat Dawid. Pero quizá tu gusto sea menos vanguardista y se incline más por el pop vocal con influencias de jazz, como Laufey; hay un hilo que seguir hasta Norah Jones, más atrás hasta Astrud Gilberto, y así sucesivamente. Todo esto viene a decir que, si el jazz es lo bastante vasto como para incluir estándares suaves y exploraciones salvajes, nadie puede darte un mapa para llegar a todo, pero es de esperar que tengas algunas inspiraciones para iniciar el viaje.

https://www.nytimes.com/es/2026/01/11/espanol/cultura/jazz-introduccion.html

