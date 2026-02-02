Grecia Quiroz devela placa y sombrero de mármol en honor a Carlos Manzo en Uruapan

A tres meses de su asesinato, la presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz, develó una placa en memoria de su difunto esposo, el expresidente municipal Carlos Manzo, fundador del Movimiento del Sobrero y asesinado el 1 de noviembre durante Festival de las Velas, en el marco de los festejos del Día de Muertos en Michoacán. Quiroz presentó la placa en un evento público en la plaza Morelos, donde el exedil sufrió un atentado armado que terminó con su vida, sobre esta se colocó una escultura de mármol en forma de sombrero, misma que fue donada por un ciudadano, según informó en un breve discurso.

Junto con ciudadanos, elementos de seguridad y sus hijos, Grecia Quiroz descubrió la placa con el nombre del expresidente municipal y la consigna: "Ni un paso atrás". "El nombre de Carlos Manzo se va a seguir escuchando por mucho tiempo", afirmó Quiroz, ante los asistentes que gritaban consignas. En una publicación de Facebook, la presidenta municipal de Uruapan compartió una fotografía frente a la placa con sus hijos, acompañada con un mensaje alusivo al memorial.

"El día de hoy, al término de la misa, nos dirigimos hacia la plaza Morelos, justo en el lugar donde Carlos estuvo por última vez, y esto para develar una placa y un sombrero de mármol que con mucho cariño la familia Corza realizó. Por otro lado, les comparto que está en proceso su estatua, la cual colocaremos en cuanto esté lista", publicó en redes sociales. CASO CARLOS MANZO El asesinato ocurrió la noche del sábado 1 de noviembre de 2025, mientras Carlos Manzo, conocido popularmente como "El del Sombrero", se encontraba en la zona de la Pérgola Municipal participando en el Festival de las Velas con motivo del Día de Muertos. Alrededor de las 20:00 horas, mientras el edil interactuaba con ciudadanos y se tomaba fotografías, un joven de 17 años se aproximó y le disparó directamente a quemarropa. Manzo recibió múltiples impactos de bala y, aunque fue trasladado de urgencia a un hospital privado cercano, falleció poco después debido a la gravedad de las heridas. En el sitio también resultó herido el regidor Víctor Hugo de la Cruz. El agresor, identificado posteriormente como Víctor Manuel "N", fue abatido en el lugar por los escoltas del edil. Hasta el momento, suman 15 personas detenidas relacionadas con el crimen contra Carlos Manzo, entre ellos se encuentran los escoltas que lo acompañaban cuando ocurrió el atentado, los elementos de seguridad municipal son investigados por abatir a Víctor Manuel 'N', asesino de 17 años que fue desarmado, sometido y abatido segundos después. Además, destaca la detención de Jorge Armando "N", alias "El Licenciado", líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y uno de los presuntos autores intelectuales del crimen. Se realizó el hallazgo de un grupo de WhatsApp en los teléfonos de los cómplices abatidos. Entre las conversaciones, se destacó que el alcalde fue vigilado durante semanas y que sus propios videos en vivo de Facebook fueron utilizados para rastrear su ubicación exacta el día del evento. Este grupo de mensajería sirvió como la hoja de ruta para que las autoridades identificaran la estructura jerárquica de la célula y confirmaran que el asesinato fue una operación planeada.