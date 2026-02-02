Gabriela Rico: usuarios reviven polémico video tras liberación de archivos Epstein

El Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó el pasado 30 de enero más registros y archivos sobre el caso del multimillonario pederasta Jeffrey Epstein, acusado de tráfico de menores y abuso sexual en su isla privada Little St. James, en las Islas Vírgenes de EU, el delincuente falleció en 2019, en su celda en el Centro Correccional Metropolitano (MCC) de Nueva York. Este nuevo lote de archivos reavivó la conversación mediática y pública en redes sociales, inundando las plataformas de nuevas especulaciones. Las páginas de documentos publicadas dejaron ver nuevos nombres de personajes mexicanos supuestamente involucrados, como el empresario Ricardo Salinas Pliego, la viuda del empresario Emilio Azcárraga y el presidente de Telmex, Carlos Slim. La aparición del nombre de este último reavivó el debate sobre un episodio famoso ocurrido al norte del país a finales del 2009, en el que se menciona a su hijo, Carlos Slim Domit. TE PUEDE INTERESAR: Trump amenaza con demandar a Trevor Noah tras comentario sobre Epstein durante los Grammy “¡COMIERON HUMANOS!” Gabriela Rico Jiménez fue una mujer mexicana que ganó gran notoriedad en agosto del año 2009, tras un incidente que se viralizó a las afueras de un hotel de lujo ubicado en Monterrey, Nuevo León, donde entre reclamos y graves señalamientos a figuras públicas, pedía su “libertad”. En el video difundido incansablemente en los últimos días por redes sociales, la llamada usualmente modelo, de tan solo 21 años, lucía alterada, angustiada y se movía de manera descoordinada, mientras lanzaba al aire una serie de declaraciones incriminatorias, dirigiéndose en ocasiones al personal de seguridad del establecimiento. Con una mirada perturbada y gritos desesperados, la mujer señaló a diversos personajes de la élite, como el hijo del empresario Carlos Slim, de ocultar supuestamente información sobre el asesinato de personas, específicamente, del entonces secretario de Gobernación del PAN, Juan Camillo Mouriño Terrazo, quien falleció a los 37 años en 2008 debido a un accidente aéreo. “Murillo no debió haber muerto así”, dijo la mujer. TE PUEDE INTERESAR: ¿Qué hemos aprendido de los archivos de Epstein recientemente publicados?

Además, acusó a estas personas de ser miembros de una red criminal, en los que se cometían actos de canibalismo. "¡Comieron humanos, asquerosidad, comieron humanos! Yo no estaba enterada de nada... de los asesinatos sí, pero de que habían comido humanos. ¡Humanos!", gritaba frenéticamente. En aquel momento, los noticieros nacionales calificaron el acto de Rico Jiménez como un "escándalo en vía pública", realizado por una persona que padecía de sus "facultades mentales". Para detener el presunto ataque de ansiedad, elementos policiales intervinieron y arrestaron a la mujer. Hasta el día de hoy, no se sabe nada sobre su paradero. Algunos de los rumores que circulan en internet, señalan que fue llevada fuera del país e internada en un centro psiquiátrico en la ciudad de Buenos Aires en Argentina. En foros de redes, este tema sigue vigente, donde los internautas comparan testimonios y hacen conexiones del caso. MEXICANOS EN LOS ARCHIVOS DE EPSTEIN Ricardo Salinas Pliego así como otros empresarios mexicanos aparecen mencionados en los archivos de Epstein, según documentos que fueron compartidos por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Salinas Pliego aparece en un recordatorio de un correo electrónico para una cena privada el miércoles 2 de marzo de 2011 en el restaurante L'Opera, en 101 Pine Avenue en Long Beach, California. El correo fue enviado por John Brockman y menciona a Jeff Bezos, Jeffrey Epstein, Elon Musk y Ricardo Salinas Pliego. Carlos Slim es otro de los empresarios que aparecen mencionados. De acuerdo con uno de los documentos. Epstein envió un mensaje a Bamaby Marsh, quien le responde sobre viajar a la isla y menciona al empresario mexicano. "Es muy poco probable que pueda llegar a la isla para verte. Pero busquemos otra opción. Estaré en NYC muchos días en noviembre, ya que he cancelado virtualmente todos mis viajes de noviembre solo para recuperarme y tener algo de tiempo", dijo. "Jeffrey, cuanto más veo a los pensadores de nuestra edad, más me pregunto: ¿por qué tantas personas con medios y posibilidades duermen su camino a través de la vida en lugar de tomar enormes riesgos y transformar el mundo? Tal vez necesitemos un regreso a la narrativa del "gran hombre". Tendré una llamada rápida con Eric Lander la próxima semana - ¿algún consejo sobre áreas en las que podría estar personalmente interesado? He oído de Martin que la mayor parte de su tiempo se lo lleva la administración. Noté que Carlos Slim también lo está apoyando, lo que sugiere la posibilidad de hacer cosas audaces". También aparece un mensaje en el que señala: "Me caso contigo o con Carlos Slim?". Los archivos de Epstein también mencionan a la viuda del empresario Emilio Azcárraga, quien supuestamente conocía al fallecido agresor sexual.