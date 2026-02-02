EU pide aplazar al 26 de marzo la audiencia de Nicolás Maduro y Cilia Flores

El Gobierno de Estados Unidos solicitó este lunes el aplazamiento de la próxima vista en el caso penal contra el depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro Moros y su esposa, Cilia Flores de Maduro, alegando razones logísticas y de intercambio de pruebas.

En una carta dirigida al juez Alvin Hellerstein, del Distrito Sur de Nueva York, el fiscal federal Jay Clayton solicitó que la sesión, originalmente prevista para el 17 de marzo de 2026, se traslade al 26 de marzo.

La solicitud, que cuenta con el consentimiento de la defensa de ambos acusados, busca evitar “conflictos de agenda y problemas logísticos”.

Según el documento legal, este tiempo adicional es necesario para que la fiscalía “pueda producir el descubrimiento de pruebas” y para que la defensa tenga oportunidad de revisarlas y decidir qué mociones previas al juicio presentará.

A principios de enero, Maduro se declaró como “un hombre inocente” de los cargos de narcotráfico que la Administración de Donald Trump utilizó para justificar su captura y traslado a EU, y dijo ser un “prisionero de guerra”.

DETENCIÓN DE MADURO EN VENEZUELA POR EU

Estados Unidos organizó una operación militar en Caracas el 3 de enero en la que Maduro y Flores fueron extraídos y trasladados al Metropolitan Detention Center de Brooklyn.

Maduro está acusado de conspiración para cometer narcoterrorismo, importar cocaína y poseer ametralladoras y artefactos destructivos. Flores es señalada de conspiración para importar cocaína, conspiración para poseer armas y posesión de armas.

A un mes de la captura del dictador Nicolás Maduro, que marcó el inicio de una nueva etapa política, y en ausencia de cambios tangibles, la sociedad venezolana permanece en suspenso y con la esperanza de revertir años de crisis, corrupción y deterioro institucional.

Fue el pasado 3 de enero que la captura del dictador en Caracas reactivó expectativas largamente postergadas en Venezuela. Mañana el presidente venezolano depuesto, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, cumplen un mes presos en Nueva York, donde se declararon inocentes de los delitos de narcotráfico y corrupción que les imputa la Justicia de EU.

Aunque Venezuela tiene un nuevo comienzo, el país no se ha liberado por completo del régimen chavista, ahora liderado por la presidente encargada Delcy Rodríguez. El gobierno de Venezuela y sus partidarios consideran la captura de Maduro y la primera dama Cilia Flores como un secuestro, por lo que Rodríguez y altos funcionarios han prometido luchar por la libertad de la pareja.

