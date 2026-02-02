EU pide aplazar al 26 de marzo la audiencia de Nicolás Maduro y Cilia Flores

+ Seguir en Seguir en Google
Internacional
/ 2 febrero 2026
    EU pide aplazar al 26 de marzo la audiencia de Nicolás Maduro y Cilia Flores
    Fotografía de un dibujo realizado por la artista Jane Rosenberg donde aparece el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro (i), junto a su esposa, Cilia Flores (d), compareciendo ante un tribunal federal, en Nueva York. Jane Rosenberg

La solicitud del Gobierno estadounidense busca evitar “conflictos de agenda y problemas logísticos”

El Gobierno de Estados Unidos solicitó este lunes el aplazamiento de la próxima vista en el caso penal contra el depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro Moros y su esposa, Cilia Flores de Maduro, alegando razones logísticas y de intercambio de pruebas.

En una carta dirigida al juez Alvin Hellerstein, del Distrito Sur de Nueva York, el fiscal federal Jay Clayton solicitó que la sesión, originalmente prevista para el 17 de marzo de 2026, se traslade al 26 de marzo.

TE PUEDE INTERESAR: A un mes de la caída de Maduro, persiste la incertidumbre en Venezuela

La solicitud, que cuenta con el consentimiento de la defensa de ambos acusados, busca evitar “conflictos de agenda y problemas logísticos”.

Según el documento legal, este tiempo adicional es necesario para que la fiscalía “pueda producir el descubrimiento de pruebas” y para que la defensa tenga oportunidad de revisarlas y decidir qué mociones previas al juicio presentará.

A principios de enero, Maduro se declaró como “un hombre inocente” de los cargos de narcotráfico que la Administración de Donald Trump utilizó para justificar su captura y traslado a EU, y dijo ser un “prisionero de guerra”.

TE PUEDE INTERESAR: Celebra chavismo cumple 27 años en el poder de Venezuela con Nicolás Maduro preso en EU

DETENCIÓN DE MADURO EN VENEZUELA POR EU

Estados Unidos organizó una operación militar en Caracas el 3 de enero en la que Maduro y Flores fueron extraídos y trasladados al Metropolitan Detention Center de Brooklyn.

Maduro está acusado de conspiración para cometer narcoterrorismo, importar cocaína y poseer ametralladoras y artefactos destructivos. Flores es señalada de conspiración para importar cocaína, conspiración para poseer armas y posesión de armas.

A un mes de la captura del dictador Nicolás Maduro, que marcó el inicio de una nueva etapa política, y en ausencia de cambios tangibles, la sociedad venezolana permanece en suspenso y con la esperanza de revertir años de crisis, corrupción y deterioro institucional.

TE PUEDE INTERESAR: No te dejes engañar, es falso que Nicolás Maduro haya muerto

Fue el pasado 3 de enero que la captura del dictador en Caracas reactivó expectativas largamente postergadas en Venezuela. Mañana el presidente venezolano depuesto, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, cumplen un mes presos en Nueva York, donde se declararon inocentes de los delitos de narcotráfico y corrupción que les imputa la Justicia de EU.

Aunque Venezuela tiene un nuevo comienzo, el país no se ha liberado por completo del régimen chavista, ahora liderado por la presidente encargada Delcy Rodríguez. El gobierno de Venezuela y sus partidarios consideran la captura de Maduro y la primera dama Cilia Flores como un secuestro, por lo que Rodríguez y altos funcionarios han prometido luchar por la libertad de la pareja.

(Con información de EFE y Perla Sánchez | VANGUARDIA)

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Presidentes
Juicios

Localizaciones


Estados Unidos

Personajes


Nicolás Maduro

EFE

EFE

Agencia de noticias internacional fundada en Burgos, España el 3 de enero de 1939. Encuentra noticias en español sobre los acontecimientos más relevantes en el mundo en formato texto, fotografía, video y multimedia.

Karla Velázquez

Karla Velázquez

Editora Web de Breaking News y Trends, con cobertura del día a día en lo nacional e internacional de seguridad, política, derechos humanos y elecciones, para VANGUARDIA MX. Autora de notas de utilidad referente a visas, programas sociales, trends en internet y educación.

Fact Checker de información política, social, científica y fake news que circulan en redes sociales.

Certificada en Periodismo de soluciones por el Centro Knight.

Egresada en Periodismo Multimedia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación (FCC) parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Selección de los editores
César Iván Escalante Ruiz, titular de Profeco, presentó en conferencia los resultados del monitoreo semanal de precios de gasolina del programa Quién es Quién en los Combustibles.

Profeco exhibe a gasolinera de Saltillo como la más cara de México en ‘Quién es Quién en los Combustibles’
El legislador advierte que se pretende crear un órgano electoral “a modo” rumbo a 2030

‘No es momento’: Rubén Moreira, diputado de Coahuila, pide frenar discusión de la reforma electoral
Los días festivos en México son una oportunidad perfecta para descansar, viajar y organizar escapadas.

¿Necesitas otro descanso? Te decimos Cuándo es el siguiente feriado en México
La economía mexicana tuvo un año de crecimiento débil en el 2025, pues el Producto Interno Bruto (PIB) incrementó 0.7% respecto al año anterior. FOTO:

Deuda pública de México podría alcanzar hasta un 58% en 2030: Banco Base
Una vacuna contra el cáncer, que es personalizada para cada paciente y que fue desarrollada en Ginebra, ganó el Premio Pfizer a la Investigación 2026.

Una vacuna desarrollada en Suiza contra el cáncer gana el Premio Pfizer 2026
La presidenta municipal subrayó que la libertad de expresión y el derecho a la manifestación deben ejercerse dentro del marco legal.

Hijo de alcaldesa de San Quintín es detenido tras golpear a manifestantes; quedó en video
La violencia contra las mujeres es uno de los temas en los que se busca reforzar su legislación.

Congreso de Coahuila define agenda para 2026: privilegia leyes contra violencia de género
El senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña, calificó como “una mala decisión” y tomada en “un mal momento” la salida de Adán Augusto López de la coordinación del grupo parlamentario en el Senado.

‘Mala decisión’: Noroña califica renuncia de Adán Augusto como coordinador de Morena en el Senado