Médico forense declara como homicidio el caso de Alex Pretti, en Minnesota

Internacional
/ 2 febrero 2026
    Médico forense declara como homicidio el caso de Alex Pretti, en Minnesota
    El 24 de enero del 2026, el enfermero Alex Pretti fue interceptado, y posteriormente, ejecutado por elementos de ICE durante una manifestación contra las redadas anti migrantes FOTO: VANGUARDIA

El 24 de enero del 2026, el enfermero Alex Pretti fue interceptado, y posteriormente, ejecutado por elementos de ICE durante una manifestación contra las redadas anti migrantes

A causa de los operativos de ICE en las ciudades, como Minnesota, han ocurrido diversos enfrentamientos entre los elementos de anti migración y los manifestantes.

Hasta el momento, se han destacado las muertes de dos ciudadanos estadounidenses, quienes fueron atacados por operativos de ICE durante diferentes protestas.

Gracias a metrajes y testigos se pudieron reportar los fallecimientos de Renée Good, a quien le dispararon el 7 de enero del 2026, y el de Alex Pretti, el cual también falleció por heridas de balas el 24 del mismo mes.

Aunque este último caso ha sido debatido por las autoridades, como un acto de defensa propia por los elementos de ICE, el médico forense que analizó el cuerpo de la víctima declaró como ‘homicidio’ la causa de muerte.

El forense del condado de Hennepin, en Minneapolis, Minnesota, enfatizó que la muerte fue provocada por los disparos directos a Alex Pretti, por lo cual el caso debe catalogarse como homicidio.

TE PUEDE INTERESAR: Insinúa Trump asegura que Alex Pretti era un agitador y ‘quizás un insurgente’

Dicha declaración, presuntamente, tiene la intención de responsabilizar a los agentes de ICE que inmovilizaron en el suelo a Alex Pretti, y posteriormente, ejecutaron durante la protesta. Presuntamente, el acto fue justificado por la administración de Trump porque la víctima portaba un arma durante la protesta.

Sin embargo, medios y comentaristas estadounidenses han argumentado que Alex Pretti estaba justificado por la constitución de los Estados Unidos de portar consigo un arma de fuego.

