Corea del Sur responde a México, Sheinbaum revela mensaje sobre conciertos de BTS

México
/ 2 febrero 2026
    Corea del Sur responde a México, Sheinbaum revela mensaje sobre conciertos de BTS
    Claudia Sheinbaum encabezó la Conferencia del Pueblo desde Cineteca Nacional de Chapultepec, confirmó que carta que envió al Presidente de Corea del Sur, para que haya más conciertos de BTS en México, fue contestada. CUARTOSCURO

Su petición fue comunicada a la empresa promotora de la agrupación surcoreana de K-pop

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en su conferencia de prensa del lunes, confirmó que la carta que envió al Presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung para que haya más conciertos de BTS en México, el próximo mes de mayo, fue contestada.

Sheinbaum Pardo señaló que en la misiva se le responde que su petición fue comunicada a la empresa promotora de la agrupación surcoreana de K-pop, por lo que podrían ponerse en contacto con el Gobierno de México.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Por las jóvenes’... Sheinbaum pide a primer ministro de Corea más conciertos de BTS

“Sí, nos contestó que ya están en contacto con la empresa promotora y que esperan que muy pronto se pongan en contacto”, informó en conferencia matutina ante la prensa

Sheinbaum mencionó que, la respuesta sea favorable, “me contestó el Presidente de Corea, que ‘muchas gracias por el interés de las y los mexicanos por este grupo musical’”.

“(...) Agradece mucho la carta y que ya se puso en contacto con la empresa productora BTS, y que, pues esperan que se pongan en contacto pronto con nosotros”, señaló la Presidenta mexicana.

Frente a la euforia que han causado las presentaciones en México de BTS los próximos 7, 9 y 10 de mayo, así como la alta demanda entre sus fans, ARMY, por hacerse de un boleto para el espectáculo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo envió una carta al Presidente de Corea para que haya más conciertos en territorio mexicano.

TE PUEDE INTERESAR: Profeco inicia procedimiento contra Ticketmaster por boletos de BTS; multa podría superar 5 mdp

PROFECO MULTARÁ A TICKETMASTER CON MÁS DE 5 MDP

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) inició un Procedimiento por Infracción a la Ley (PIL) en contra de la empresa Ticketmaster, tras recibir múltiples quejas de personas consumidoras relacionadas con la venta de boletos para los conciertos de la banda de K-pop BTS en México.

De acuerdo con la dependencia, la sanción económica derivada de este proceso administrativo podría ser superior a los cinco millones de pesos.

La información fue dada a conocer durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, donde el titular de Profeco, Iván Escalante, detalló el estado del procedimiento y las acciones emprendidas contra la empresa dedicada a la comercialización de boletos.

TE PUEDE INTERESAR: Profeco sancionará a Ticketmaster por anomalías en venta de boletos para BTS en México

El titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, César Iván Escalante Ruiz, informó que el procedimiento administrativo fue notificado formalmente a Ticketmaster el pasado 28 de enero de 2026. A partir de esa fecha, la empresa cuenta con un plazo legal para responder a las imputaciones.

De acuerdo con Profeco, Ticketmaster dispone de 10 días hábiles para presentar pruebas y manifestar lo que a su derecho convenga dentro del procedimiento. El plazo para cumplir con este requerimiento concluye el próximo 12 de febrero de 2026.

La dependencia precisó que, en caso de acreditarse las presuntas infracciones a la ley, la multa podría ser por un monto superior a los cinco millones de pesos.

(Con información de Stephanie León | VANGUARDIA y El Universal)







Karla Velázquez

Editora Web de Breaking News y Trends, con cobertura del día a día en lo nacional e internacional de seguridad, política, derechos humanos y elecciones, para VANGUARDIA MX. Autora de notas de utilidad referente a visas, programas sociales, trends en internet y educación.

Fact Checker de información política, social, científica y fake news que circulan en redes sociales.

Certificada en Periodismo de soluciones por el Centro Knight.

Egresada en Periodismo Multimedia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación (FCC) parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

