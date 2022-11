‘Me parece patética’, Thalía se habría burlado de Shakira

Thalía ha comenzado a ser atacada en redes sociales, luego de que surgiera el rumor de que se habría burlado de Shakira por el más reciente de sus sencillo, el cuál está dedicado a su ex pareja, Gerard Piqué; además de que supuestamente la habría llamado “ridícula y dramática”.

A través de diferentes plataformas la esposa de Tommy Mottola, se ha tenido que enfrentar a los comentarios negativos de millones de personas que aman a la cantante colombiana, pues muchos aseguran que se ha expresado muy mal de ella.

Y es que aunque no existen evidencias, se cree que durante una transmisión en vivo la ex integrante de ‘Timbiriche’ habría sido cuestionada sobre lo que piensa de la intérprete de ‘Waka Waka’ y de su canción ‘Monotonía, debido a la reacción pública que ha tenido con la ruptura sentimental.

Entre risas, Thalía habría contestado de una forma muy grosera expresando que es una persona patética y dramática por lanzar el tema, con el que tanto ha dado de qué hablar durante las últimas semanas.

“La canción me parece patética y Shakira una mujer dramática. Pienso que si ese hombre la dejó fue porque ya no la quiere. Ella debería considerarse y no tratar de dar lástimas con ese tipo de canciones dedicadas a un hombre que ya no la pela”, fueron las palabras que utilizó para dar su opinión según usuarios de internet.

Por ello, los fanáticos de Shakira se han manifestado en contra de Thalía, dejando comentarios en los que expresan su odio, asegurando que es una envidiosa por el éxito que ha obtenido y al ser una de las mujeres más relevantes en la industria musical de la actualidad.

Además, han comenzado a hacer comparaciones sobre la forma en la que ambas han logrado llegar hasta donde se encuentran, pues aseguran que de no ser por Tommy, Thalía no habría llegado hasta donde está.

Sin embargo, es algo que solo las personas que aparentemente estuvieron en la transmisión en vivo pueden asegurar, debido a que no existen pruebas de esto, por lo que se cree que es un rumor que podría estar dañando la imagen dela intérprete de ‘Amor a la Mexicana’.

Esta no es la única ocasión en la que se les ha visto en una batalla a las dos mujeres exitosas, pues se cree que a finales de la década de los noventa, se burló de su estilo musical.

Con información de medios