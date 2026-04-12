$!‘Me siento un poco incómoda con la fama’, Jessie Buckley se sincera sobre el éxito de ‘Hamnet’

Las luces de la alfombra roja ya se apagaron y en la salida del Teatro Dolby están desarmando la escenografía mientras los perdedores toman un cappuccino o un chocolate caliente, a la espera de un auto que los lleve a otra cena del Oscar, sin el Oscar. Pero en la fiesta oficial del Governors Ball, Jessie Buckley tiene el trofeo recién grabado con su nombre a la Mejor Actriz por ‘Hamnet’, escoltado por una botella de Tequila Don Julio Reposado, después de haber pedido una ‘Margarita Golden Cut’, para la perfecta celebración del año. ¿Qué tan diferente se siente ganar un Oscar cuando llegaste a la alfombra roja como la gran favorita de la noche? La verdad no se puede tener demasiadas expectativas, en nada. Incluso cuando filmamos ‘Hamnet’, aunque sentía que estábamos haciendo algo especial, nunca imaginé lo bien que iba a ser recibida por el resto del mundo. Es emocionante sentir tanto afecto, porque es también mi trabajo. Estoy en un negocio donde las emociones tienen mucho que ver. Solo espero que sea una marca, un recordatorio que podamos seguir haciendo cine como ‘Hamnet’, contando historias así, que nos mantenga unidos en comunidad. Es un orgullo poder compartir mi trabajo con el resto del mundo.

¿Te acostumbraste a la fama y la popularidad? Me siento un poco incómoda con la fama, porque más allá de mi trabajo, mi vida es bastante simple. Voy a casa, cocino, cuido mi jardín bastante mal, a lo mejor enciendo una fogata y leo un libro. No me acostumbro a ningún mundo diferente. Trato de estar presente y mostrarme tan auténtica como pueda. No quiero pretender que soy lo que no soy. Hoy estoy aquí por una historia que me encantó compartir con gente increíble. Esta es la persona que soy. No me considero una persona famosa, soy humana. Solo trato de enfrentar este momento tan honestamente como pueda. ¿El Oscar... Se siente alguna diferencia? Es que también conozco el otro lado... He tenido mis momentos en que me sentí perdida como actriz, volviendo a casa a la noche, pensando que tuve una actuación terrible y nadie me iba a contratar de nuevo. ¿No imaginabas una noche de tanto lujo y glamour como el Oscar, al momento de filmar Hamnet? Me acuerdo que al principio del rodaje habían contratado grúas enormes, todo tipo de juegos. Pero para el cuarto día le avisaron a la producción que no necesitábamos nada de eso... Terminamos filmando todo con una escalera y otra cámara en mano. Supongo que la idea era rendirnos a la humanidad...

Aunque esta vez no ganó, la directora Chloe Zhao ya había ganado el Oscar con ‘Nomandland’ ¿Cómo fue aquel primer encuentro para dirigir una nueva nominación con ‘Hamnet’? Fue muy importante, porque antes de empezar a filmar yo había estado filmando ‘La Novia’ en Nueva York y Chloe (Zhao) también estaba en la ciudad, pero no nos conocíamos bien hasta ese momento, aunque ya nos habíamos comprometido a filmar ‘Hamnet’. Me acuerdo perfectamente que era exactamente la medianoche cuando le mandé un mensaje de texto, diciéndole que estaba pensando en ella y enseguida me contestó “¿Puedo ir a verte ahora?”. Desde el momento que le abrí la puerta, sentí que habíamos disuelto toda jerarquía, para ser dos simples seres humanos que se encontraban a hablar toda la noche, sobre la vida en general. Así fue que seguimos el proceso de contar la historia de una mujer que además era la esposa de Shakespeare, desde el corazón. Nunca antes había atendido a la puerta a ningún director, a la una de madrugada. Es algo que jamás voy a poder olvidar. Con más de 400 producciones de cine sobre Shakespeare, ningún otro autor pasó tantas veces por la pantalla grande. Incluso en el Oscar siempre ha sido un favorito, desde ‘Shakespeare Enamorado’, ‘Enrique V’ o ‘Romeo y Julieta’. Pero el Oscar de Jessie Buckley es diferente. Es la primera vez que el cine se ocupa del hijo ‘Hamnet’ que inspiró la obra de Hamlet y la esposa Anne ‘Agnes’ Hathaway que inspiró los votos de la Academia, para coronarla como Mejor Actriz. ¿En algún momento sentiste la presión del factor histórico de contar la historia de la esposa de Shakespeare como nunca se había contado antes? Yo simplemente traté de crear el personaje desde un lugar honesto, sin tener en cuenta ningún hecho histórico. Nos interesaba más el factor humano. Por supuesto, el diseño de producción y el mundo que filmamos era diferente, donde podían estar mucho más involucrados en el estilo de vida donde había que cocinar encendiendo fuego y cosas así.

¿Te imaginas cómo sería tu vida realmente si hubieras vivido en la época de Shakespeare? Supongo que podría vivir bastante bien en aquella época. Mi casa donde vivo es de siglo XV así que básicamente es como vivo hoy (risas). Probablemente pueda volver en el tiempo y vivir tal cual como en la vida moderna. ¿Podríamos decir que el Oscar tuvo que ver con la escena donde muere el hijo de Shakespeare, con el grito tuyo que ni siquiera figuraba en el guion? Fue algo que surgió en uno de esos momentos... Era casi el final, me había encariñado con todos, la atmósfera que habíamos creado era muy tierna. Y una semana antes de filmar la escena, incluso después de haber visto el guion, yo tampoco sabía hasta dónde podía llegar emocionalmente. No quería saberlo hasta vivirlo dentro de Agnes, dentro de mi personaje. Una gran ayuda fue escribir bastante, donde mis sueños fueron como la brújula que me guiaba para actuar después cada escena, como si fuera otro sueño. ¿A nivel personal siempre te gustó tanto Shakespeare como los que votan por el Oscar? No siempre me gustó Shakespeare. En la escuela me parecía demasiado intimidante, hasta que lo descubrí cuando me mudé a Londres, cambió todo para mi, cambió la idea de que podía actuar con solo saber las palabras que tenía que decir. Fue la mejor forma de reconocerme como actriz, reconociendo lo importante que puede ser una simple palabra dentro del gran espectro de la humanidad que genera Shakespeare. Mi favorita, aunque tampoco tengo una gran favorita, es Macbeth.