Meghan Markle y Amber Heard, las celebridades más odiadas en 2023

In The Fire tiene una calificación de 2,8 en IMDb y tiene una puntuación de Rotten Tomatoes del 15% y una puntuación de audiencia del 29%.

Tras el juicio de Depp, Amber Heard apenas logró aparecer en una sola película que no se estrenó en cines.

Le sigue de cerca en la clasificación Amber Heard con 10.065 votos . La actriz es conocida por sus papeles en varias películas, incluida la próxima Aquaman and the Lost Kingdom , pero recientemente también se vio envuelta en una batalla legal muy publicitada con Johnny Depp .

También se espera que Aquaman and the Lost Kingdom sea un fracaso cuando salga a la pantalla grande

Brie Larson también entró en la lista, aunque más abajo en el puesto 78.

Conocida por sus papeles en varias películas de Marvel y su postura vocal sobre la igualdad de género y la representación en la industria cinematográfica, la inclusión de Larson en la lista muestra las diversas razones por las que las celebridades podrían enfrentarse al escrutinio público.

Brie Larson protagonizó recientemente The Marvels con Iman Vellani, que es la película de Marvel con peor desempeño en taquilla.

The Marvels también tiene la mayor caída en el segundo fin de semana, no solo para una película de MCU, sino también para cualquier película de superhéroes. Familias, niñas y mujeres no fueron a ver la película, siendo la mayoría de la audiencia fanboys de Marvel.

Expertos esperan que The Marvels pierda más de 200 millones de dólares.

Con información de medios