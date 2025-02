Metallica recuerda a Cliff Burton en redes sociales; una tradición de cumpleaños

Se unió a Metallica en 1982; reemplazando al primer bajista de la formación, Ron McGovney. En aquella época, la banda apenas comenzaba y la mayoría de las presentaciones eran en fiestas de garaje o en la escena thrash metal de California, especialmente la de San Francisco.

Cliff Burton fue el bajista de Metallica desde 1982 a 1986; estuvo en tres álbumes de estudio: Kill ‘Em All (1983); Ride the Lightning (1984); y Master of Puppets (1986).

Lamentablemente, falleció el 27 de septiembre de 1986, en Suecia; tras un accidente de carretera con el autobús, durante una gira de Metallica. Se reportó que la calle estaba congelada y el conductor no logró controlar la velocidad del vehículo; sin embargo, otras versiones alegaron que sucedió porque el conductor estaba ebrio. Nada fue confirmado.