Miguel Bosé, AC/DC y Carlos Santana

Casi una semana después de que Lady Gaga festejó 40 años de vida (y unos días antes de cancelar un concierto en Toronto por motivos de salud) otro ícono del pop celebró otro cumpleaños importante.

Nos referimos al cantante y actor de origen español Miguel Bosé, quien el 3 de abril llegó a las siete décadas de vida en medio de una etapa de reconstrucción de vida tanto personal como profesional apenas un año después de haber sufrido un secuestro express en su domicilio de la Ciudad de México y que conciertos de su gira mexicana en plazas como la capital del estado de Coahuila se cancelaron por “motivos sin especificar”. Cualesquiera que haya sido el caso, desde este espacio le deseamos lo mejor a este cantante recordado sobre todo por sus grandes éxitos del pop de los 80s con temas como “Salamandra” y 90s como “Si tú no vuelves”, entre muchos otros más.

Ya que mencionamos a la CDMX, conciertos en territorio mexicano y artistas de la música septuagenarios de corte internacional que la siguen partiendo en grande justo inaugurando la Semana de Pascua el estadio GNP de la capital azteca dio la bienvenida después de 7 años de ausencia a la legendaria banda australiana de rock pesado AC/DC en el primero de tres conciertos que se retoman este sábado 11 y en una gira que coincide con el aniversario número 40 de su álbum “Who made who” el cual es singular en su discografía por haberse tratado de temas tanto conocidos como inéditos que sirvieron como banda sonora de la película “8 días de terror”.

Y en relación a más leyendas del rock que en su caso ya andan casi llegando a las ocho décadas de vida, todavía al momento de escribir estas líneas se encuentra en el primer lugar de películas del género documental en Prime Video “Carlos”, que como su título lo indica es el viaje audiovisual a la trayectoria de vida tanto artística como personal Carlos Santana, el inigualable músico de origen mexicano quien hizo historia en la escena del rock norteamericano desde finales de la década de los 60 en el Festival de Woodstock unos días antes de la salida del primer álbum de su grupo Santana, al igualar en número de Grammys a “Thriller”, de Michael Jackson con “Supernatural”.

En medio del recorrido del mismo que cuenta con la dirección de Rudy Valdez y la producción, entre otros, del también mexicano Leopoldo Gout, aunque ni siquiera menciona su lugar de nacimiento en Autlán de Navarro, Jalisco, sí menciona y reconoce que su estilo y bases en la lira eléctrica vienen de haber tenido como mentor al no menos legendario Javier Bátiz en la ciudad de Tijuana; que en parte salió prácticamente “volando” de aquella ciudad fronteriza por vivir en condiciones muy adversas en una colonia llamada “La Coahuila” y que su presentación en Woodstock la hizo bajo los efectos de un “estimulante” que le dio Jerry García, entre otros relatos.

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