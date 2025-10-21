Milagro para sus fans: Así fue el regreso de Yolanda Andrade a grabar su programa de TV

Tras meses fuera de circulación y alejada de los foros de grabación, la tarde del lunes Yolanda Andrade regresó al trabajo y fue recibida por compañeros del staff, fans y su incondicional amiga Montserrat Oliver, con un festejo por verla de pie, caminando y hablando, casi en recuperación total. Las lágrimas, las porras y los abrazos no faltaron en el emotivo momento que encabezó Oliver para su compañera de cuadro y producción, pues comenzaron las grabaciones de los nuevos episodios de ‘Montse & Joe’, programa que se transmite por Unicable, de Televisa. “Te amo con todo mi corazón”, expresó muy emocionada Yolanda, quien entre confeti y abrazos volvió al set del programa.

¿QUÉ PASÓ CON YOLANDA ANDRADE? Este regreso era uno de los más esperados por los seguidores del show, ya que desde hace meses la conductora se mantenía alejada de la televisión, enfocada en tratar de recuperarse y conocer su diagnóstico, mismo que desde agosto compartió: dos enfermedades degenerativas y un pronóstico médico de no más de cinco años de vida. “Se me hizo un nudo aquí, no sabía si berrear o qué; se me salieron las lágrimas, me dio mucho gusto que llegara. Ya por fin, después de tantos meses, viene a este programa, se sintió mejor”, expresó Oliver previo a la reaparición de Andrade en el set. “Estoy feliz de estar aquí de regreso; a mí me daba mucho sentimiento ver este sillón sin mí”, se sinceró Yolanda, quien pasó gran parte de su recuperación en la playa.

📎 Asi fue el regreso de YOLANDA ANDRADE a las instalaciones de la XEW para volver a grabar su programa #MontseYJoe#YolandaAndrade #Unicable #EsclerosisMultiple pic.twitter.com/g2WJsAapPm — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) October 21, 2025

¿QUÉ DIJO DE VERÓNICA CASTRO? Al concluir el emotivo reencuentro, Andrade habló con algunos medios de comunicación y aseguró que ya no hablará de la primera actriz Verónica Castro, pues afirmó que nunca ha mentido. “Se le cayó la máscara un ratito. Eso me lo tuve que comer muchas veces: otra personalidad, la verdadera”, expresó Andrade al referirse a los momentos que vivió con Castro mientras mantenían su supuesta relación amorosa. “Mi mamá habló con la señora, y me pidió que ya no hablara de ella tampoco. Lo que pasó fue tan bonito, pero acabó siendo un chisme de barrio y en algo triste que nos ha llevado a las dos a ser apedreadas por todo mundo. Nadie sale del clóset, tú sales solito”, explicó la exprotagonista de telenovelas.