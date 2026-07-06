Moda y cine: conquistan Anne Hathaway y Zendaya en la premiere mundial de La Odisea

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    Moda y cine: conquistan Anne Hathaway y Zendaya en la premiere mundial de La Odisea
    Evento. La alfombra roja del estreno reunió al elenco estelar de la nueva producción de Christopher Nolan en una noche donde el cine y la moda compartieron protagonismo. FOTO: AP

Además, estuvieron las estrellas del elenco, como Charlize Theron, Lupita Nyong’o, Tom Holland, Matt Damon, Mia Goth y Robert Pattinson

De la mano de Dior y Schiaparelli, Zendaya y Anne Hathaway encabezaron el estreno mundial de La Odisea, una de las grandes apuestas del verano cinematográfico dirigida por el ganador del Oscar Christopher Nolan. Además de que el elenco multiestelar llamara la atención, las protagonistas femeninas brillaron a su paso por la alfombra roja gracias a sus looks y elegancia.

Esta primera parada del tour de prensa arrancó en Londres, donde el elenco se reunió para presentar por primera vez la película, esperada desde hace más de un año por la audiencia, especialmente por los seguidores de Nolan y su cinematografía.

Los actores desfilaron con algunos de los atuendos más comentados de la temporada, pero fueron Anne Hathaway y Zendaya quienes acapararon todas las miradas gracias a dos propuestas firmadas por Dior y Schiaparelli, reflejo del estilo y la fuerza creativa de ambas casas de moda.

LOS LOOKS DE LA ODISEA

Mientras Hathaway apostó por la elegancia clásica para destacar su embarazo, Zendaya volvió a demostrar por qué es una de las figuras favoritas de la moda al aparecer con un vestido recién salido de la pasarela parisina.

Anne Hathaway, quien interpreta a Penélope en la película y espera a su tercer hijo, eligió un espectacular vestido azul cielo de Dior. El diseño destacó por un escote palabra de honor cubierto por un amplio drapeado plisado que simulaba una flor, mientras que la falda caía con una silueta fluida y ligera que acompañaba de forma natural su embarazo.

La actriz complementó el look con pendientes de diamantes, maquillaje en tonos suaves y labios rojos, apostando por una estética elegante y atemporal que rápidamente se convirtió en uno de los estilismos favoritos de la noche.

EXCLUSIVA, POR CIERTO

Zendaya, quien da vida a la diosa Atenea en la cinta, eligió un vestido de Schiaparelli Haute Couture Otoño-Invierno 2026/2027, presentado apenas unas horas antes durante el desfile de Daniel Roseberry en París.

La pieza fue la encargada de cerrar la pasarela y evocaba una escultura clásica gracias a un corsé blanco que reproducía la anatomía del torso femenino. La falda, completamente bordada con miles de cuentas en un degradado marfil y plata, aportó brillo y movimiento, convirtiendo el vestido en una de las creaciones más impactantes de la colección.

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Con estos dos looks, Anne Hathaway y Zendaya demostraron que la alta costura no solo pertenece a las pasarelas de París, sino que también puede encontrar un escenario perfecto sobre la alfombra roja de una de las películas más esperadas del año. (Con información de El Universal)

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Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

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