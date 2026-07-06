‘El Desaire’ llega a Saltillo con función gratuita; así puedes conseguir tus boletos
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La premiada producción coahuilense ofrecerá una proyección especial en Cinépolis Plaza Villalta como parte de la FINA 2026 el próximo 23 de julio
Todo está listo para que la película coahuilense filmada en Saltillo, ‘El Desaire’, sea vista por el público local de forma gratuita, ya que el próximo 23 de julio será exhibida en una función especial de estreno en Cinépolis Plaza Villalta, como parte de las actividades de la FINA 2026.
La historia, inspirada en el corrido de ‘Rosita Alvírez’, será proyectada de manera simultánea en cinco salas del complejo Cinépolis Plaza Villalta, al norte de Saltillo, de acuerdo con la información oficial.
Por ello, las entradas podrán solicitarse el próximo lunes 20 de julio en Casa Purcell, de las 9:00 a las 14:00 horas o hasta agotar existencias. Se entregarán dos pases por persona.
EL CAMINO DE EL DESAIRE
La cinta, dirigida por Gabriel Ramos, fue filmada en las principales calles del Centro Histórico de Saltillo, así como en otros sitios representativos, entre ellos Dinolandia, en Ramos Arizpe.
Las funciones se llevarán a cabo a las 20:30 horas en el mismo complejo donde, a finales de 2024, el elenco, el equipo de producción y autoridades culturales asistieron al preestreno especial.
Desde entonces, la película ha recorrido festivales nacionales e internacionales, donde ha cosechado más de 20 premios en reconocimiento al filme, su historia y las actuaciones, en especial la de Vico Escorcia, quien dio vida a la protagonista, Rosa.
La película es producida por la Universidad Carolina, el Epic Film Institute y esta casa editorial, Vanguardia. Tras sus funciones especiales en Saltillo, la historia llegará a las salas de cine de todo el país en agosto, de acuerdo con una charla sostenida con su director, Gabriel Ramos.