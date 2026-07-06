‘El Desaire’ llega a Saltillo con función gratuita; así puedes conseguir tus boletos

Todo está listo para que la película coahuilense filmada en Saltillo, ‘El Desaire’, sea vista por el público local de forma gratuita, ya que el próximo 23 de julio será exhibida en una función especial de estreno en Cinépolis Plaza Villalta, como parte de las actividades de la FINA 2026.

La historia, inspirada en el corrido de ‘Rosita Alvírez’, será proyectada de manera simultánea en cinco salas del complejo Cinépolis Plaza Villalta, al norte de Saltillo, de acuerdo con la información oficial.

Por ello, las entradas podrán solicitarse el próximo lunes 20 de julio en Casa Purcell, de las 9:00 a las 14:00 horas o hasta agotar existencias. Se entregarán dos pases por persona.