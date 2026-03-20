Muere Chuck Norris, leyenda de las artes marciales y actor, a los 86 años tras emergencia médica en Hawái

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/ 20 marzo 2026
    Muere Chuck Norris, leyenda de las artes marciales y actor, a los 86 años tras emergencia médica en Hawái
    Chuck Norris, actor y artista marcial, murió a los 86 años en Hawái; su familia informó que estuvo acompañado y partió en paz INSTAGRAM

Chuck Norris falleció a los 86 años en Hawái tras una emergencia médica; su familia confirmó que murió rodeado de sus seres queridos

El actor y artista marcial Chuck Norris falleció a los 86 años, luego de haber sido hospitalizado de emergencia en Hawái, según confirmó su familia a través de un comunicado difundido este viernes.

La noticia se dio a conocer después de que se informara sobre una emergencia médica ocurrida en días recientes en la isla de Kauai, donde el intérprete se encontraba.

https://vanguardia.com.mx/show/se-acabaron-los-memes-hospitalizan-a-chuck-norris-tras-accidente-en-hawai-PN19633941

FAMILIARES CONFIRMAN FALLECIMIENTO DE CHUCK NORRIS A TRAVÉS DE COMUNICADO EN REDES SOCIALES

En el mensaje compartido por su familia, se informó:

“Con gran pesar nuestra familia comparte el repentino fallecimiento de nuestro querido Chuck Norris ayer por la mañana. Aunque nos gustaría mantener las circunstancias en privado, sepan que estaba rodeado de su familia y partió en paz”.

La familia también destacó el papel del actor tanto en su carrera profesional como en su vida personal:

“Para el mundo, era un artista marcial, actor y un símbolo de fortaleza. Para nosotros, era un esposo devoto, un padre y abuelo amoroso, un hermano increíble y el corazón de nuestra familia”.

TRAYECTORIA DE CHUCK NORRIS EN EL CINE Y LAS ARTES MARCIALES

Chuck Norris fue reconocido por su participación en películas de acción y por su presencia en la televisión estadounidense, consolidándose como una figura representativa del género durante varias décadas.

Entre las producciones en las que participó se encuentran:

- The Delta Force

- Lone Wolf McQuade

- Missing in Action

- Way of the Dragon

- Code of Silence

- Firewalker

Su carrera estuvo estrechamente ligada a su formación en artes marciales, disciplina que también influyó en su imagen pública.

CHUCK NORRIS CREÓ SU PROPIO ESTILO DE COMBATE

Además de su trayectoria como actor, Norris desarrolló su propio sistema de combate denominado Chun Kuk Do, basado principalmente en el Tang Soo Do e integrado con elementos de otras disciplinas.

Este sistema incorpora un código de honor y principios de vida que reflejan la filosofía personal del actor, centrada en la disciplina, el respeto y la superación.

FAMILIARES AGRADECEN A FANS DE CHUCK NORRIS

En el comunicado, la familia también hizo referencia al vínculo que el actor mantenía con su público:

“Vivió su vida con fe, propósito y un compromiso inquebrantable con las personas que amaba. A través de su trabajo, disciplina y amabilidad, inspiró a millones en todo el mundo y dejó un impacto duradero en muchas vidas”.

El mensaje concluye con un agradecimiento dirigido a quienes siguieron su carrera:

“El amor y apoyo que recibió de los fans de todo el mundo significaron mucho para él. Para él, ustedes no eran solo fans, eran sus amigos”.

HOSPITALIZACIÓN PREVIA EN HAWÁI

De acuerdo con reportes difundidos previamente, el actor fue trasladado a un hospital tras una emergencia médica ocurrida en las 24 horas previas a su ingreso.

Hasta ese momento, no se habían dado a conocer detalles específicos sobre su estado de salud, aunque se señalaba que se encontraba con buen ánimo.

Con su fallecimiento, concluye la trayectoria de una figura reconocida en el cine de acción y en el ámbito de las artes marciales, cuya carrera se extendió por varias décadas.

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Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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