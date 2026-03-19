¿Se acabaron los memes? Hospitalizan a Chuck Norris tras accidente en Hawái

Chuck Norris fue hospitalizado en Hawái, de acuerdo con información difundida por TMZ. Hasta la tarde del jueves se desconocen las causas del incidente, aunque fuentes cercanas indicaron que el protagonista de ‘Walker, Texas Ranger’ se encuentra de buen ánimo.

También se reportó que en las últimas 24 horas se registró una emergencia médica en la isla de Kauai, lo que derivó en su traslado a un hospital.

Al parecer, el incidente ocurrió de forma repentina, ya que el miércoles aún estaba entrenando en la isla. Incluso, un amigo habló con él por teléfono y aseguró que Norris se mostraba de buen humor y haciendo bromas.