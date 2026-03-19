¿Se acabaron los memes? Hospitalizan a Chuck Norris tras accidente en Hawái

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/ 19 marzo 2026
    ¿Se acabaron los memes? Hospitalizan a Chuck Norris tras accidente en Hawái
    Salud. El actor de 86 años se mantiene consciente y de buen humor, según reportes cercanos. FOTO: INSTAGRAM@chucknorris

Aunque no se han dado detalles sobre lo ocurrido, amigos cercanos reportan que se encuentra consciente y de buen ánimo

Chuck Norris fue hospitalizado en Hawái, de acuerdo con información difundida por TMZ. Hasta la tarde del jueves se desconocen las causas del incidente, aunque fuentes cercanas indicaron que el protagonista de ‘Walker, Texas Ranger’ se encuentra de buen ánimo.

También se reportó que en las últimas 24 horas se registró una emergencia médica en la isla de Kauai, lo que derivó en su traslado a un hospital.

Al parecer, el incidente ocurrió de forma repentina, ya que el miércoles aún estaba entrenando en la isla. Incluso, un amigo habló con él por teléfono y aseguró que Norris se mostraba de buen humor y haciendo bromas.

¿QUIÉN ES CHUCK NORRIS?

El actor, de 86 años, celebró su cumpleaños a inicios de este mes compartiendo en redes sociales un video en el que aparece ejercitándose junto a un entrenador personal.

Chuck Norris es un actor y artista marcial estadounidense que alcanzó la fama en el cine de acción de los años 70 y 80 con películas como Way of the Dragon, donde compartió escena con Bruce Lee, así como la saga Missing in Action. También se consolidó en la televisión con la serie Walker, Texas Ranger.

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Antes de su carrera actoral, destacó como campeón de karate y fundador de su propio estilo, el Chun Kuk Do. En su vida personal, ha estado casado en dos ocasiones; actualmente mantiene una relación con Gena O’Kelley, con quien contrajo matrimonio en 1998. (Con información de Reforma y El Universal)

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Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

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