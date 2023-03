Calidad internacional

En sus casi cinco siglos de historia, Casa Madero se ha convertido en un referente del vino mexicano. Ha recibido reconocimientos en 21 países, dentro de los concursos más prestigiosos del mundo, tales como preseas Doble Oro en Vinus Argentina, premios Gran Oro en Vinitaly Italia, menciones especiales como Mejor Vino de la competencia en Vinalies Internationales Francia, Vino Revelación en Concours Mondial de Bruxelles, y Best of Show en Mundus Vini Alemania, así como medallas de Oro en países como España, Portugal, Suiza, Holanda, Canadá y Japón y es la vinícola más premiada de México dentro del World Ranking of Wines and Spirits.