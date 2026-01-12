Netflix dice no a documental del ‘Icónica Tour’ de Yuri y desata debate en redes

Show
/ 12 enero 2026
    Netflix dice no a documental del ‘Icónica Tour’ de Yuri y desata debate en redes
    Música. Icónica Tour es un espectáculo con el que la cantante repasa las distintas etapas de su carrera musical. FOTO: HOMERO SÁNCHEZ
Israel García
por Israel García

COMPARTIR

TEMAS


Documentales
Espectáculos
Viral

Localizaciones


México

Personajes


Yuri

Organizaciones


Netflix

La cantante veracruzana acusó a la plataforma de streaming de no mostrar interés en retratar el proceso creativo de su actual espectáculo

Desde redes sociales comenzó a circular un tuit de la cantante mexicana Yuri, en el que señaló que Netflix no estuvo interesado en realizar un documental —o un proyecto similar— que retratara el proceso creativo, las fechas y el trabajo escénico de su actual gira Icónica Tour.

“Lamentablemente a @Netflix no le interesó el proyecto de #IconicaTour, ni modo, no le puedes gustar a todo el mundo”, escribió la intérprete en respuesta a un fan que le sugería llevar su espectáculo al formato documental.

La declaración generó conversación entre sus seguidores, especialmente porque la cantante atraviesa el segundo año de presentaciones de esta gira, lo que para muchos representaba una oportunidad de ampliar el proyecto más allá de los escenarios.

¿QUÉ PASÓ CON YURI?

La cantante de 62 años se presentó incluso en Saltillo en agosto de 2025 con Icónica Tour, un espectáculo que ella misma ha definido como un homenaje a su trayectoria y a las distintas etapas que la han consolidado como una artista arriesgada y versátil.

“Nos conecta con el pasado, es una rueda de la fortuna de las emociones”, expresó Yuri al referirse al concepto del show, asegurando que revivir a cada una de las versiones de sí misma a lo largo de su carrera representó un reto artístico importante.

Tras darse a conocer la negativa de Netflix, las reacciones en redes sociales fueron mixtas. Algunos usuarios celebraron que el proyecto no se concretara, señalando que la cantante ha sido polémica por sus posturas en temas relacionados con la diversidad sexual y su discurso hacia la comunidad LGBT+.

Por otro lado, una parte del público cuestionó a la plataforma de streaming por no aprovechar la carrera, el legado y la vigencia de Yuri dentro de la industria musical mexicana, destacando su permanencia a lo largo de varias décadas.

TE PUDE INTERESAR: ¿Lo hicieron enojar? Reaparece Julio César Chávez con Yolanda Andrade y pide que la dejen fuera de los chismes

Ante la ola de reclamos y muestras de apoyo, Yuri se ha mantenido en silencio respecto a esta meta no cumplida en su carrera. Lo que sí compartió fue una fotografía de una cena que sostuvo junto a la estrella mexicana Thalía.

“Amiga querida, ¡cómo nos divertimos!... Gracias por tu hermosa compañía, te quiero con amor jarocho”, escribió la veracruzana junto a la imagen en la que ambas aparecen abrazándose.

Temas


Documentales
Espectáculos
Viral

Localizaciones


México

Personajes


Yuri

Organizaciones


Netflix

Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

Selección de los editores
Trump: Uso excesivo de la fuerza

Trump: Uso excesivo de la fuerza
true

Sheinbaum, la rana en la olla en la relación con Trump
La Mandataria recordó que la relación con el presidente Trump ha sido constante durante casi un año, con momentos de tensión, pero también de diálogo.

‘Nunca negociaremos la soberanía’: Sheinbaum habla del T-MEC tras llamada con Trump
Amistad. El exboxeador negó que la conductora esté bajo tutela y pidió respeto ante las versiones difundidas en medios y redes sociales

¿Lo hicieron enojar? Reaparece Julio César Chávez con Yolanda Andrade y pide que la dejen fuera de los chismes

La ABM informó que a partir del próximo 1 de julio de 2026 todas aquellas personas que realicen depósitos o retiros en efectivo de más de 140 mil pesos en sucursales bancarias del país, deberán cumplir con requisitos.

A partir de 2026, bancos pedirán INE para retirar o depositar dinero en efectivo

Volkswagen de México y Profeco mantienen activos llamados a revisión por posibles defectos en bolsas de aire Takata y Joyson que podrían causar lesiones en caso de accidente

Profeco alerta por fallas en airbags de más de 38 mil autos Volkswagen y Seat en México

Mark Ruffalo y Wanda Sykes protestan contra ICE en los Globos de Oro

Mark Ruffalo y Wanda Sykes protestan contra ICE en los Globos de Oro
La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó el abanderamiento de la delegación mexicana que representará al país en los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026, en una ceremonia realizada en Palacio Nacional.

Sheinbaum abandera a la Delegación que viajará a los Juegos Olímpicos de Invierno