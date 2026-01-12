Netflix dice no a documental del ‘Icónica Tour’ de Yuri y desata debate en redes

Desde redes sociales comenzó a circular un tuit de la cantante mexicana Yuri, en el que señaló que Netflix no estuvo interesado en realizar un documental —o un proyecto similar— que retratara el proceso creativo, las fechas y el trabajo escénico de su actual gira Icónica Tour. “Lamentablemente a @Netflix no le interesó el proyecto de #IconicaTour, ni modo, no le puedes gustar a todo el mundo”, escribió la intérprete en respuesta a un fan que le sugería llevar su espectáculo al formato documental. La declaración generó conversación entre sus seguidores, especialmente porque la cantante atraviesa el segundo año de presentaciones de esta gira, lo que para muchos representaba una oportunidad de ampliar el proyecto más allá de los escenarios.

¿QUÉ PASÓ CON YURI? La cantante de 62 años se presentó incluso en Saltillo en agosto de 2025 con Icónica Tour, un espectáculo que ella misma ha definido como un homenaje a su trayectoria y a las distintas etapas que la han consolidado como una artista arriesgada y versátil. “Nos conecta con el pasado, es una rueda de la fortuna de las emociones”, expresó Yuri al referirse al concepto del show, asegurando que revivir a cada una de las versiones de sí misma a lo largo de su carrera representó un reto artístico importante.

Que tal si lo acepta @PrimeVideoMX y tio Netflix termina quedando 🤡 como quedó con mentiras la serie? Tío Netflix ponte las pilas!!! — Ricky Falcón (@Ricky_Falcon22) January 8, 2026

Tras darse a conocer la negativa de Netflix, las reacciones en redes sociales fueron mixtas. Algunos usuarios celebraron que el proyecto no se concretara, señalando que la cantante ha sido polémica por sus posturas en temas relacionados con la diversidad sexual y su discurso hacia la comunidad LGBT+. Por otro lado, una parte del público cuestionó a la plataforma de streaming por no aprovechar la carrera, el legado y la vigencia de Yuri dentro de la industria musical mexicana, destacando su permanencia a lo largo de varias décadas.