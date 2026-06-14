Nick Jonas regresa a la pantalla grande como un cantante que busca recuperar su fama

Nick Jonas vuelve a las raíces de la actuación. Después de todo, aunque sea famoso por la música de los Hermanos Jonas, los inmediatos pasos de la popularidad los había estrenado con diferentes éxitos de Disney Channel cuando primero aparecieron con Miley Cyrus en ‘Hanna Montana’, para protagonizar con Demi Lovato las tres versiones de Camp Rock. Casi 20 años después, la generación que los conoció, hoy ya están más cerca de los 30 años. Y es ese el mismo público que lo va a volver a ver en cine, con Paul Rudd, en ‘Power Ballad’. ¿Las expectativas del éxito en el mundo de la música es igual que en el cine? Supongo que el éxito realmente depende de las expectativas que tengas, tus metas en el paisaje que tengas adelante del camino. También creo que los rankings en el negocio de la música cambiaron bastante en los últimos diez años. Hoy, solo espero que mi música genere cierto impacto en la vida de alguien, que pueda aplicar lo que yo pasé, en sus propias situaciones, para que lo sientan como algo propio. Una vez que mi música sale al mundo, pasa a ser de la gente. Ya no es mía. Al menos, yo lo veo así. ¿Y la fama del cine? El cine es diferente, porque lo usamos como un escape del resto del mundo donde a veces puede parecer un desafío, especialmente ahora. Será por eso que acepté algo como ‘Power Ballad’, porque se siente que pueda dar cierto brillo a la vida de la gente.

¿Crees que el cine pueda recuperar las millonarias recaudaciones del público perdido, en la misma forma que la música lo está recuperando con los conciertos en vivo? Buena pregunta... creo que la experiencia de cualquier impacto personal que genera una canción o el cine o un concierto no se compara con nada en el mundo. Pasamos demasiado tiempo mirando la pantalla de un teléfono, completamente aislados... Yo tampoco tengo ninguna autoridad para opinar, pero en mi opinión, ya vivimos dos largos años encerrados donde nos dimos cuenta la suerte que tenemos al poder compartir tantos momentos con otras personas. Yo estoy agradecido de poder volver a hacer lo que hacía antes y a lo mejor sea una pieza del rompecabezas, darnos cuenta la importancia de poder volver a experimentar un concierto en vivo, por ejemplo. ¿Qué maravilloso es poder reírnos de algo, mirando a la izquierda o la derecha, sin sentirte como un loco encerrado en tu casa. Es como estar una noche, alrededor de una fogata para cantar con tus amigos, disfrutando la vida fuera de tu casa. En se sentido creo que la pantalla grande siempre nos va a acercar. Los resultados ayudan. Me parece genial ver que hay cierto cine que hoy supera los 1.000 millones de dólares en recaudaciones. Me parece bien que la gente se reúna para compartir la misma experiencia, en esta loca vida donde contamos con la llave para desconectarnos y buscar algo hermoso en una pantalla de cine. Sin ningún parecido con la realidad, aunque lo parezca, esta vez Nick Jonas interpreta un cantante que trata de recuperar la fama que solía tener cuando cantaba en una banda juvenil. Del otro lado de la historia, el título Power Ballad, tiene que ver con la canción balada con que él vuelve a ser famoso, aunque ‘Power’ esconde la realidad de haberle robado el tema al verdadero Rick Power que la había compuesto. Y en ese personaje, justamente se encuentra Paul Rudd, en representación de los desconocidos cantantes que nunca tuvieron éxito, buscando al menos cierto reconocimiento, porque sin pruebas que lo demuestren, ni siquiera sus amigos o su familia, le creen la verdad que solo ellos (y los espectadores) saben. ¿Podemos hablar sobre el paralelo entre la ficción y la realidad del cine, con tu personaje del cantante que dejó de ser tan famoso cuando deja una banda juvenil? El año 2014 o 2015 fue un capítulo de mi vida cuando con mis hermanos pusimos un punto final a aquel período y yo elegí separarme para cantar solo. Tal cual como la historia del cine, llegué a plantearme las preguntas que plantea mi personaje... ¿Podré volver a hacer lo mismo, otra vez? ¿Podré cruzar la montaña y llegar a la cima o al menos percibirla?

¿La fama es puro cuento? ¿Es tan fácil recuperarla como perderla? ¿Sabes qué? Yo soy lo suficientemente afortunado como para darme cuenta que el éxito se basa en la verdadera colaboración y los más grandes picos pueden convertirse en un lugar de descanso para el siguiente momento en que puedas llegar a escalar todavía más alto. Y estoy agradecido por quienes me ayudaron a encontrar mi voz, mi sonido. En el cine, mi personaje, sabe lo que quiere, solo le falta un elemento de magia, que encuentra cuando conoce al otro personaje de Paul Rudd. ¿Qué opinas justamente de esa parte donde tu personaje se adueña de esa ‘mágica’ canción que compuso otro cantante? ¿Suele pasar en la realidad? Y... puede pasar que estemos en un grupo donde surge la idea de una canción y sin que sea nada intencional, se queda en tu mente para aparecer un par de días después, como la idea de una nueva canción. Me pasó varias veces que escuché alguna canción que me gustó y pensé que me gustaría hacer algo parecido. A veces puede ser demasiado parecido, pero también sé muy bien que hay que darle el crédito que se merece cada una de las personas que contribuyen cualquier elemento de una canción, ya sea en papel o financieramente. Pero también hay otros momentos en que tuve que cambiar algo porque después de todo, hay solo un número limitado de notas que podemos elegir. Hay temas que también inspiran... Es la parte de la historia que me interesó, porque plantea la duda sobre la propiedad de una idea, lo que significa hoy en día y hasta qué punto va más allá de la música, el cine, la televisión, todo. ¿Hay una gran diferencia entre filmar la ficción de un concierto en vivo en comparación con la realidad? Lo bueno de nuestro director John Carney es que también es músico y filma cine como un músico, como si compusiera una canción, editando al mismo tiempo, filmando diferentes tomas. Una de las frases que más me gusta lo resume todo, cuando digo “Solo tengo que volver a cantar en el Madison Square Garden. Es así de simple”. ¿Cómo te llegó el ofrecimiento? En mi equipo me habían comentado que John Carney estaba trabajando en esta producción de cine sobre un cantante que había sido famoso en una banda juvenil y le roba la canción a otro cantante. Me pareció que yo sabía algo sobre el tema... Y cuando hablé con el director, le dije que me gustaba la idea que plantean los dos personajes ¿Qué tan lejos irías para conseguir todo lo que quieras? ¿A qué costo? Para mi personaje es hacer lo que no debería haber hecho, viviendo las consecuencias el resto de su vida, mientras que el otro personaje consigue lo que también buscaba, que una de sus canciones sea un éxito, aunque el costo sea diferente, porque no la canta él.

Aunque los tres Hermanos Jonas hayan compartido la misma fama en la música, a la hora de cantar, Joe siempre le hizo sombra a Nick y Kevin. Hay quienes incluso en Internet impusieron un ranking para demostrar quién es el mejor entre los tres. Y si tuvieran que filmar una real comedia romántica, se contaría el episodio donde Joe Jonas estuvo de novio con Demi Moore, aunque Nick Jonas protagonizó sus propios capítulos verdaderos, como el novio de Miley Cyrus, antes de salir con Selena Gomez. Pero en el cine, con Power Ballad, Nick ya no tiene competencia brillando con su propia música (o la música que le roba en la historia a otro cantante). Y hasta en la actuación, Nick es el fiel ganador, habiendo trabajado en más de diez producciones de cine que incluyen dos versiones de ‘Jumanji’, además de una tercera por venir. En la ficción de ‘Love Again’ incluso mostró cierta realidad de la historia de amor con su verdadera esposa Priyanka Chopra James, la madre de la hija única hija Malti. ¿Te identificas a nivel personal con el personaje de Paul Rudd, como el padre que dejaría todo por la hija? Hay varios mensajes que me resuenan en ese sentido. Me identifico con el rol del padre, el del hermano, el del amigo. No se necesita haber vivido la misma experiencia para entender que hay gente importante en nuestras vidas. Yo tengo una hija de cuatro años. Me pasé toda la semana visitando escuelas diferentes, al mismo tiempo que volvía al estudio de grabación, contento de componer una canción porque había pasado el día insistiendo lo maravillosa que es mi hija, buscando los rincones del mundo donde va a crecer. ¿Te hubieras identificado de la misma forma con los personajes del cine, si hubieras leído el guion, antes de tener a tu hija? Para ser honesto, si hubiera leído el guion antes de ser padre, lo hubiera interpretado todo muy diferente. No creo que hubiese tenido la misma profundidad para mí, porque una vez que ves el mundo a través de los ojos de un hijo, lo ves todo mucho más claro. Todo el tiempo buscas respuestas que puedan ayudar a su futuro, es como una constante clase de improvisación, para explicarlo todo. Pero, por otro lado, está la realidad que vemos hoy con la inteligencia artificial que afecta el mundo de la música y el cine, que tampoco son muy diferentes a la hora de robar la voz o el estilo de nuestras canciones. Son dos temas muy actuales, para mí. Sin querer arruinarle el final a nadie... ¿Hablaron entre ustedes qué pudo haber pasado sin mostrar un verdadero final sobre el personaje del otro pobre cantante Rick Power? A mi me gusta la idea de quedarte con la duda, si le terminamos dando crédito al verdadero compositor. Te deja con la intriga de lo que pasa después. Y me gusta pensar que al salir del cine, con un trago en la mano, puedas debatir con tus amigos sobre lo que pasó. Supongamos que tu personaje finalmente le paga al otro cantante por haber compuesto tu canción... Yo creo que le pagaron. Spoiler alert... ¿En ese gran final que no se cuenta, en cierta forma la hija termina siendo la gran heroína de la historia? Es maravilloso, porque ninguno de nosotros sabía que iba a ser así. El director guardó el secreto del final, todo el tiempo. Nos dijo a todos que no sabía si iba a usar esa escena, no figuraba en el guion. Y cuando vimos la película terminada, vi esa escena que no vamos a contar y me cayeron lágrimas de los ojos. Es muy poderoso aquel momento que se da cuenta que ella... (SPOILER ALERT) tiene la prueba de todo.

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