Nicola Porcella abandona ‘Hoy Soy El Chef’ tras tragedia familiar en Perú

La competencia ‘Hoy Soy El Chef’, que comenzó hace unas semanas con su segunda temporada dentro del programa Hoy, contó entre sus participantes con Nicola Porcella, quien hizo equipo con el actor y conductor Omar Fierro. Sin embargo, pese a que sus calificaciones les dieron un lugar en la semana final del show, el peruano decidió abandonar la competencia en plena transmisión y ceder su lugar a otro equipo.

Desde hace días, la tristeza aparentemente invade la vida de Nicola, luego de darse a conocer la muerte de su primo en Perú, situación que lo llevó a renunciar al programa. “Creo que ya todos saben lo que estoy pasando, tengo que estar con mi familia”, dijo el amigo de Wendy.

Cuando Andrea Legarreta daba los nombres de los eliminados, Porcella y Fierro interrumpieron para aclarar que no podrían participar en la semana final de retos, por lo que cedieron sus cuchillos a uno de los equipos con bajas calificaciones. Fue así como se anunció que el equipo ‘Dos Copitas’, conformado por Mariana Botas y Jessica Segura, competiría por el primer lugar.