Nicola Porcella abandona ‘Hoy Soy El Chef’ tras tragedia familiar en Perú
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El conductor y actor cedió su lugar en la final del reality culinario luego de confirmar el fallecimiento de un familiar cercano
La competencia ‘Hoy Soy El Chef’, que comenzó hace unas semanas con su segunda temporada dentro del programa Hoy, contó entre sus participantes con Nicola Porcella, quien hizo equipo con el actor y conductor Omar Fierro. Sin embargo, pese a que sus calificaciones les dieron un lugar en la semana final del show, el peruano decidió abandonar la competencia en plena transmisión y ceder su lugar a otro equipo.
Desde hace días, la tristeza aparentemente invade la vida de Nicola, luego de darse a conocer la muerte de su primo en Perú, situación que lo llevó a renunciar al programa. “Creo que ya todos saben lo que estoy pasando, tengo que estar con mi familia”, dijo el amigo de Wendy.
Cuando Andrea Legarreta daba los nombres de los eliminados, Porcella y Fierro interrumpieron para aclarar que no podrían participar en la semana final de retos, por lo que cedieron sus cuchillos a uno de los equipos con bajas calificaciones. Fue así como se anunció que el equipo ‘Dos Copitas’, conformado por Mariana Botas y Jessica Segura, competiría por el primer lugar.
¿QUÉ LE PASÓ A NICOLA?
La noche del jueves, el nombre del exparticipante de ‘La Casa de los Famosos México’ se volvió tendencia luego de confirmar la muerte de su primo.
“Gracias por estar siempre presente para Adri. Todavía no puedo creer que no estés acá y que no voy a recibir mensajes pidiéndome camisetas”, escribió a sus seguidores.
Además, reportó que perdió su cartera, donde llevaba documentos personales, incluido su pasaporte, por lo que no podía viajar a Perú para estar con su familia. Ante ello, pidió ayuda al público para recuperarlos y ofreció una recompensa.
Por su parte, Omar Fierro explicó que comenzará las grabaciones de una telenovela el próximo lunes, situación que también le impediría participar en los retos finales del reality producido por Andrea Rodríguez dentro del programa Hoy.
¿QUIÉNES COMPETIRÁN EN LA FINAL DE ‘HOY SOY EL CHEF’?
Con la salida del equipo ‘Omnis’, quienes disputarán el primer lugar serán Galilea Montijo y Claudia Troyo, conocidas como ‘Las Hermanas Cazuela’; Elizabeth Álvarez y Gloria Sierra, bajo el nombre ‘Mamacitas como Tú’; Andrea Escalona y Jimena Longoria, integrantes del equipo ‘Las Conmadres’; además de Mariana Botas y Jessica Segura, conocidas como ‘Dos Copitas’, quienes se integraron a la final tras la renuncia de Porcella y Fierro.
Los jueces de la contienda son Tere Rodríguez y el Chef Oropeza, ambos con amplia trayectoria gastronómica y televisiva. Además, participan los llamados ‘Comensales de Oro’, integrados por Paul Stanley y Raúl Araiza.
Será el próximo viernes cuando se conozca al equipo ganador, que buscará repetir la hazaña conseguida por Roxana Castellanos y Pablo Chagra en la primera edición de la competencia en 2025.