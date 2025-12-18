Anticipa Samuel García veto a presupuesto aprobado por el Congreso de Nuevo León

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, adelantó que vetará el paquete fiscal 2026 que aprobaron las bancadas del PRI, PAN y PRD, así como la diputada independiente Rocío Montalvo.

En un video, el mandatario explicó que las partes que el Congreso local haya respetado del documento que envió el Ejecutivo, se van a publicar.

“Y lo que no, si no es para una mejora para el Estado, tengan por seguro que se va a vetar”.

García Sepúlveda publicó un video apenas una hora con 15 minutos después de que los legisladores entregaron en Palacio de Gobierno de Nuevo León el paquete aprobado para el próximo año.

Dijo que se hará un análisis del paquete, sin embargo anticipó su rechazo a los cambios que se realizaron.

“Me voy a dar cuenta de todas las tajadas, rasguños y rascaderas que quiere la vieja política sacar del Presupuesto de la gente, de tu dinero”, expresó.

Finalmente, el gobernador aseguró que, aun cuando no haya un presupuesto para el inicio de 2026, las obras en proceso no se detendrán.

“Aun con Congreso en contra, no se preocupen, vamos a terminar las obras... aun con el PRIAN y el Congreso en contra vamos a ser el mejor Gobierno en la historia de Nuevo León”.