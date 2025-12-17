$!Tarjetas de crédito clásicas: CONDUSEF compara anualidades y costos para elegir la mejor opción

Con el objetivo de brindar información clara para que las personas usuarias del sistema financiero tomen decisiones informadas, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) difundió un comparativo de anualidades de Tarjetas de Crédito (TDC) clásicas que cobran diversas instituciones financieras en México.

El ejercicio forma parte del sitio Revisa, Compara y Decide (RCD), una herramienta oficial que permite consultar y contrastar costos, comisiones y características de distintos productos financieros disponibles en el mercado.

TE PUEDE INTERESAR: Buró de Crédito... ¿En cuánto tiempo se borra una deuda?

LA ANUALIDAD, UNO DE LOS COSTOS CLAVE DE EN UNA TARJETA DE CRÉDITO

Las tarjetas de crédito pueden representar una herramienta útil para administrar gastos y acceder a financiamiento; sin embargo, también implican costos que deben ser considerados antes de su contratación.

Uno de los más relevantes es la anualidad, una comisión que se paga cada año por mantener la tarjeta activa, independientemente de si se utiliza o no.

La Condusef recuerda que este cargo puede variar de una institución a otra y que, en algunos casos, existen productos que no cobran anualidad, lo que puede representar un ahorro significativo para ciertos perfiles de usuarios.

TARJETAS DE CRÉDITO CLÁSICAS SIN COSTO DE ANUALIDAD

De acuerdo con la información disponible en el comparativo del RCD, algunas instituciones financieras ofrecen tarjetas de crédito clásicas sin cobro de anualidad, entre las que se encuentran:

- Banregio, Tarjeta Clásica: sin costo de anualidad.

- Bancoppel, BanCoppel VISA: sin costo de anualidad.

- Santander, LikeU: sin costo de anualidad.

- HSBC, HSBC Zero: sin costo de anualidad.

Estas opciones pueden resultar atractivas para personas que buscan reducir costos fijos asociados al uso de una tarjeta de crédito.

TARJETAS DE CRÉDITO CLÁSICAS CON COSTO DE ANUALIDAD

El comparativo también incluye tarjetas que sí contemplan el pago de anualidad, con montos que varían dependiendo de la institución y si se trata del titular o de tarjetas adicionales:

- Inbursa, Tarjeta de Crédito Clásica Inbursa: costo para el titular de 384 pesos, sin costo por tarjeta adicional.

- Banorte, Clásica: costo para el titular de 695 pesos y 300 pesos por tarjeta adicional.

- Banco del Bajío, Visa Clásica: costo para el titular de 700 pesos y 350 pesos por tarjeta adicional.

- BBVA, Azul BBVA: costo para el titular de 748 pesos, sin opción de tarjeta adicional.

- Afirme, Afirme Clásica: costo para el titular de 750 pesos y 375 pesos por tarjeta adicional.

- Scotiabank, Scotia Travel Clásica: costo para el titular de 760 pesos y 370 pesos por tarjeta adicional.

- Citibanamex, Clásica Citibanamex: costo para el titular de 815 pesos y 405 pesos por tarjeta adicional.