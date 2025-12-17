Tarjetas de crédito clásicas: CONDUSEF compara anualidades y costos para elegir la mejor opción

Información
/ 17 diciembre 2025
    Tarjetas de crédito clásicas: CONDUSEF compara anualidades y costos para elegir la mejor opción
    La CONDUSEF difundió un comparativo de anualidades de tarjetas de crédito clásicas, destacando instituciones que no cobran este concepto y otras con costos anuales variables VANGUARDIA

La Condusef presentó un comparativo de tarjetas de crédito clásicas para que las personas usuarias evalúen el costo de la anualidad

Con el objetivo de brindar información clara para que las personas usuarias del sistema financiero tomen decisiones informadas, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) difundió un comparativo de anualidades de Tarjetas de Crédito (TDC) clásicas que cobran diversas instituciones financieras en México.

El ejercicio forma parte del sitio Revisa, Compara y Decide (RCD), una herramienta oficial que permite consultar y contrastar costos, comisiones y características de distintos productos financieros disponibles en el mercado.

TE PUEDE INTERESAR: Buró de Crédito... ¿En cuánto tiempo se borra una deuda?

LA ANUALIDAD, UNO DE LOS COSTOS CLAVE DE EN UNA TARJETA DE CRÉDITO

Las tarjetas de crédito pueden representar una herramienta útil para administrar gastos y acceder a financiamiento; sin embargo, también implican costos que deben ser considerados antes de su contratación.

Uno de los más relevantes es la anualidad, una comisión que se paga cada año por mantener la tarjeta activa, independientemente de si se utiliza o no.

La Condusef recuerda que este cargo puede variar de una institución a otra y que, en algunos casos, existen productos que no cobran anualidad, lo que puede representar un ahorro significativo para ciertos perfiles de usuarios.

TARJETAS DE CRÉDITO CLÁSICAS SIN COSTO DE ANUALIDAD

De acuerdo con la información disponible en el comparativo del RCD, algunas instituciones financieras ofrecen tarjetas de crédito clásicas sin cobro de anualidad, entre las que se encuentran:

- Banregio, Tarjeta Clásica: sin costo de anualidad.

- Bancoppel, BanCoppel VISA: sin costo de anualidad.

- Santander, LikeU: sin costo de anualidad.

- HSBC, HSBC Zero: sin costo de anualidad.

Estas opciones pueden resultar atractivas para personas que buscan reducir costos fijos asociados al uso de una tarjeta de crédito.

TARJETAS DE CRÉDITO CLÁSICAS CON COSTO DE ANUALIDAD

El comparativo también incluye tarjetas que sí contemplan el pago de anualidad, con montos que varían dependiendo de la institución y si se trata del titular o de tarjetas adicionales:

- Inbursa, Tarjeta de Crédito Clásica Inbursa: costo para el titular de 384 pesos, sin costo por tarjeta adicional.

- Banorte, Clásica: costo para el titular de 695 pesos y 300 pesos por tarjeta adicional.

- Banco del Bajío, Visa Clásica: costo para el titular de 700 pesos y 350 pesos por tarjeta adicional.

- BBVA, Azul BBVA: costo para el titular de 748 pesos, sin opción de tarjeta adicional.

- Afirme, Afirme Clásica: costo para el titular de 750 pesos y 375 pesos por tarjeta adicional.

- Scotiabank, Scotia Travel Clásica: costo para el titular de 760 pesos y 370 pesos por tarjeta adicional.

- Citibanamex, Clásica Citibanamex: costo para el titular de 815 pesos y 405 pesos por tarjeta adicional.

$!Tarjetas de crédito clásicas: CONDUSEF compara anualidades y costos para elegir la mejor opción

TE PUEDE INTERESAR: BBVA cancelará cuentas el 19 de diciembre... solo las que NO cumplan estos requisitos

OTROS COSTOS A CONSIDERAR AL MOMENTO DE QUERER SOLICITAR UNA TARJETA DE CRÉDITO

La Condusef subraya que la anualidad no es el único costo que debe analizarse antes de contratar una tarjeta de crédito. Existen otras comisiones que pueden impactar el gasto total, como cargos por reposición de plástico, disposición de efectivo, pagos tardíos, entre otros conceptos.

Por ello, la recomendación es revisar de manera integral las condiciones de cada producto, comparar alternativas y elegir la opción que mejor se ajuste a las necesidades y hábitos financieros de cada persona.

A través del portal Revisa, Compara y Decide, la Condusef pone a disposición del público información actualizada sobre tarjetas de crédito, así como otros productos financieros como créditos, cuentas, seguros y Afores. Esta plataforma permite contrastar características y costos, con el fin de fomentar un uso más informado y responsable de los servicios financieros en México.

Temas


tarjetas de crédito
Finanzas personales

Localizaciones


México

Organizaciones


Condusef

Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

COMENTARIOS

Selección de los editores
La CFE anunció la construcción de las centrales fotovoltaicas Carbón II y Río Escondido en Coahuila.

Coahuila recibirá inversión millonaria para dos proyectos de energías limpias; aseveran habrá mayor estabilidad en red eléctrica
La antigua estación La Encantada deberá ser preservada ante los trabajos del tren de pasajeros.

Por Tren Saltillo–Monterrey deberán reubicar la antigua estación La Encantada, de valor histórico
La Auditoría Superior del Estado presentó denuncias penales por presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos durante la administración municipal de Múzquiz encabezada por Tania Flores,

Suman 53 mdp en denuncias penales contra Tania Flores por presuntas irregularidades en Múzquiz
Los jugadores del PSG celebraron eufórcios el título de la Copa Intercontinental tras imponerse al Flamengo en la tanda de penales.

PSG vence al Flamengo en penales y conquista la Copa Intercontinental en una Final dramática
Hace 10 años, Rob Reiner llevó al cine “Being Charlie”, una película que lo acercó a su hijo Nick, de quien se había distanciado por las adicciones.

‘Being Charlie’, la película de Nick y Rob Reiner que refleja su difícil relación
Peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) continúan con las diligencias de investigación en la zona donde se registró la caída de una aeronave procedente de Acapulco, al mediodía del lunes, en la que murieron los 10 ocupantes, en San Pedro Totoltepec. El lugar continúa acordonado por el Ejército, la Policía Estatal, la FGJEM y personal del Servicio de Urgencias del Estado de México (SUEM).

Hallan la ‘caja negra’ del Jet Privado que se desplomó cerca del aeropuerto de Toluca
La industria manufacturera concentró el 95.5 por ciento de la Formación Bruta de Capital Fijo de México en 2024.

Representó inversión fija 24.3 por ciento del PIB de México en 2024: Inegi
Autoridades pidieron a la ciudadanía atender las indicaciones sobre las condiciones de seguridad.

No cesa violencia en Sinaloa: registran balaceras y narcobloqueos