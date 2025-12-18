Manifiesta desacuerdo Sheinbaum en criminalización de Trump a migrantes

Durante su conferencia matutina, Claudia Sheinbaum manifestó su desacuerdo con el mensaje contra los migrantes que dio Donald Trump, y negó que la frontera entre ambos países sea de las más inseguras del mundo.

Por lo que criticó que se haya vuelto a criminalizar a las personas migrantes.

TE PUEDE INTERESAR: Afirma Gobierno de Sheinbaum que 145 mil 537 mexicanos han sido deportados por Trump en su segundo mandato

“No coincidimos con esa postura”, enfatizó, al recordar que el país vecino se formó gracias a la migración y que su crecimiento económico sería inexplicable sin la contribución de personas llegadas de diversas regiones del mundo, entre ellas millones de mexicanos.

Sostuvo que la vía más efectiva para disminuir los flujos migratorios es la cooperación orientada al desarrollo.

En esa línea, explicó que las políticas promovidas por los gobiernos de la llamada Cuarta Transformación, como el aumento al salario mínimo y los programas sociales, ayudaron a reducir la migración de mexicanos, tendencia que se consolidó a partir del sexenio del ex presidente Andrés Manuel López Obrador.