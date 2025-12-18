Manifiesta desacuerdo Sheinbaum en criminalización de Trump a migrantes

México
/ 18 diciembre 2025
    Manifiesta desacuerdo Sheinbaum en criminalización de Trump a migrantes
    Sostuvo que la vía más efectiva para disminuir los flujos migratorios es la cooperación orientada al desarrollo. ESPECIAL

Criticó que se haya vuelto a criminalizar a las personas migrantes

Durante su conferencia matutina, Claudia Sheinbaum manifestó su desacuerdo con el mensaje contra los migrantes que dio Donald Trump, y negó que la frontera entre ambos países sea de las más inseguras del mundo.

Por lo que criticó que se haya vuelto a criminalizar a las personas migrantes.

TE PUEDE INTERESAR: Afirma Gobierno de Sheinbaum que 145 mil 537 mexicanos han sido deportados por Trump en su segundo mandato

“No coincidimos con esa postura”, enfatizó, al recordar que el país vecino se formó gracias a la migración y que su crecimiento económico sería inexplicable sin la contribución de personas llegadas de diversas regiones del mundo, entre ellas millones de mexicanos.

Sostuvo que la vía más efectiva para disminuir los flujos migratorios es la cooperación orientada al desarrollo.

En esa línea, explicó que las políticas promovidas por los gobiernos de la llamada Cuarta Transformación, como el aumento al salario mínimo y los programas sociales, ayudaron a reducir la migración de mexicanos, tendencia que se consolidó a partir del sexenio del ex presidente Andrés Manuel López Obrador.

Agregó que el repunte migratorio observado en fechas recientes obedece, en su mayoría, al tránsito de personas de otros países —no únicamente de Centroamérica— que utilizan a México como paso hacia su destino final.

De manera simultánea, la jefa del Ejecutivo subrayó el peso económico de la comunidad mexicana en Estados Unidos, con una presencia clave en ámbitos como la agricultura, la construcción, los servicios, la industria y la academia.

“El campo californiano no podría sostener sus niveles de producción sin el trabajo de mexicanas y mexicanos”, afirmó.

Respecto a la frontera común —a la que Trump calificó como “la peor”—, la Presidenta rechazó que sea una de las más peligrosas a escala global.

Por el contrario, resaltó que se trata de una de las fronteras con mayor dinamismo económico y social, por la que diariamente transitan alrededor de un millón de personas y 460 mil vehículos en ambos sentidos, como resultado del tratado comercial y de la estrecha integración regional.

Agregó que el repunte migratorio observado en fechas recientes obedece, en su mayoría, al tránsito de personas de otros países —no únicamente de Centroamérica— que utilizan a México como paso hacia su destino final.

De manera simultánea, la jefa del Ejecutivo subrayó el peso económico de la comunidad mexicana en Estados Unidos, con una presencia clave en ámbitos como la agricultura, la construcción, los servicios, la industria y la academia.

“El campo californiano no podría sostener sus niveles de producción sin el trabajo de mexicanas y mexicanos”, afirmó.

Respecto a la frontera común —a la que Trump calificó como “la peor”—, la Presidenta rechazó que sea una de las más peligrosas a escala global.

Por el contrario, resaltó que se trata de una de las fronteras con mayor dinamismo económico y social, por la que diariamente transitan alrededor de un millón de personas y 460 mil vehículos en ambos sentidos, como resultado del tratado comercial y de la estrecha integración regional.

Temas


4T
Criminales
Migrantes

Personajes


Claudia Sheinbaum

Miguel Sagnelli

Miguel Sagnelli

Egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de la carrera de Periodismo y Comunicación, con una especialidad en Fotografía y Producción Audiovisual, y en Geopolítica.

Ha trabjado para diversos medios y ONGS en Europa y México por más de 15 años. Su enfoque y especialidad son las noticias de Política Internacional y Nacional y conflictos, buscando la veracidad, objetividad y la investigación periodística.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Daño colateral

Daño colateral
true

CFE: ¿comienza el cambio hacia la energía limpia?
Sostuvo que la vía más efectiva para disminuir los flujos migratorios es la cooperación orientada al desarrollo.

Manifiesta desacuerdo Sheinbaum en criminalización de Trump a migrantes
Un presunto hacker identificado como Eternal puso a la venta una base de datos con información sensible de trabajadores afiliados al IMSS en Nuevo León, según reportes difundidos por el periodista Ignacio Gómez Villaseñor y el medio Proceso.

Reportan hackeo de base de datos de trabajadores del IMSS en Nuevo León; ofrecen 476 mil registros
Las deudas no permanecen para siempre en el Buró de Crédito. En México, la ley establece plazos claros para eliminar registros negativos según el monto adeudado y la existencia de procesos legales.

Buró de Crédito... ¿En cuánto tiempo se borra una deuda?
García dijo que, aun cuando NL inicie 2026 sin presupuesto, las obras que están en proceso van a continuar.

Anticipa Samuel García veto a presupuesto aprobado por el Congreso de Nuevo León
El videojuego oficial de FIFA que prepara Netflix formará parte de su plataforma Netflix Games y estará disponible para suscriptores rumbo al Mundial 2026.

¡Vuelve el FIFA! Netflix sacará videojuego antes del Mundial 2026
Favorita. A más de 30 años de su lanzamiento, ‘All I Want for Christmas Is You’ suma 20 semanas en el número uno del Billboard Hot 100, supera los 50 millones de copias vendidas y acumula más de 834 millones de reproducciones en YouTube, reafirmando a Mariah Carey como la ‘Reina de la Navidad’.

Mantiene Mariah Carey su trono como la ‘Reina de la Navidad’ con su icónica canción