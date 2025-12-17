¡Vuelve el FIFA! Netflix sacará videojuego antes del Mundial 2026
COMPARTIR
TEMAS
Organizaciones
La plataforma de streaming alista un nuevo videojuego de FIFA que estará disponible para suscriptores sin costo adicional y que acompañará la fiebre de la Copa del Mundo
Netflix continúa ampliando su apuesta por el entretenimiento interactivo y ahora lo hará de la mano del fútbol. La plataforma de streaming prepara el lanzamiento de un videojuego oficial de FIFA que llegará antes de la Copa Mundial de la FIFA 2026, torneo que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá, marcando un nuevo capítulo en la industria del gaming deportivo.
El título formará parte de Netflix Games, el catálogo de videojuegos incluido para los suscriptores del servicio, y no requerirá pagos adicionales, microtransacciones ni descargas externas, consolidando la estrategia de la compañía de integrar juegos directamente a su ecosistema.
El desarrollo del videojuego se da gracias a una alianza entre Netflix y la FIFA, en un contexto donde el organismo rector del fútbol busca expandir su presencia digital tras el fin de su histórica relación con EA Sports.
TE PUEDE INTERESAR: PSG vence al Flamengo en penales y conquista la Copa Intercontinental en una Final dramática
El proyecto será desarrollado y publicado por Delphi Interactive, estudio que trabaja en conjunto con Netflix para crear una experiencia accesible y pensada para un público amplio.
Aunque el juego aún no tiene nombre oficial, se ha confirmado que estará diseñado para dispositivos móviles y televisores, permitiendo incluso que los usuarios utilicen su teléfono como control, una función que apunta a facilitar el acceso sin necesidad de consolas tradicionales.
El videojuego acompañará la celebración del Mundial 2026, el primero en la historia con 48 selecciones y tres países anfitriones. Netflix busca capitalizar el impacto global del torneo ofreciendo una experiencia interactiva que conecte a los aficionados con el evento desde casa, con partidas rápidas, modos sencillos y opciones para jugar en solitario o con amigos.
Desde la compañía, el presidente de Netflix Games, Alain Tascan, ha señalado que el objetivo es acercar el fútbol a millones de personas de una manera inmediata y accesible, mientras que Gianni Infantino, presidente de la FIFA, destacó la colaboración como un paso clave para modernizar la forma en que los aficionados viven el deporte.
Con este proyecto, Netflix reafirma su intención de posicionarse también como un jugador relevante en la industria del gaming.
En los últimos años, la plataforma ha incorporado títulos originales y licencias reconocidas, integrando videojuegos como una extensión natural de su catálogo de series y películas.