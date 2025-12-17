¡Vuelve el FIFA! Netflix sacará videojuego antes del Mundial 2026

Netflix continúa ampliando su apuesta por el entretenimiento interactivo y ahora lo hará de la mano del fútbol. La plataforma de streaming prepara el lanzamiento de un videojuego oficial de FIFA que llegará antes de la Copa Mundial de la FIFA 2026, torneo que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá, marcando un nuevo capítulo en la industria del gaming deportivo.

El título formará parte de Netflix Games, el catálogo de videojuegos incluido para los suscriptores del servicio, y no requerirá pagos adicionales, microtransacciones ni descargas externas, consolidando la estrategia de la compañía de integrar juegos directamente a su ecosistema.

El desarrollo del videojuego se da gracias a una alianza entre Netflix y la FIFA, en un contexto donde el organismo rector del fútbol busca expandir su presencia digital tras el fin de su histórica relación con EA Sports.

El proyecto será desarrollado y publicado por Delphi Interactive, estudio que trabaja en conjunto con Netflix para crear una experiencia accesible y pensada para un público amplio.

Aunque el juego aún no tiene nombre oficial, se ha confirmado que estará diseñado para dispositivos móviles y televisores, permitiendo incluso que los usuarios utilicen su teléfono como control, una función que apunta a facilitar el acceso sin necesidad de consolas tradicionales.