Nieta del Chapo Guzmán se lanza como cantante de regional mexicano; ¿cantará Corridos Tumbados?

Frida promociona actualmente su nuevo sencillo “Andas Contando”, una colaboración con la cantante Ceci Millán. El tema pertenece al género regional mexicano, una corriente que ha adoptado desde el inicio de su carrera, siguiendo la influencia de figuras como Jenni Rivera, a quien considera un modelo a seguir tanto por su fuerza como por su estilo musical.

Durante la conversación, se le preguntó sobre el impacto que tiene en su vida el hecho de ser nieta del exlíder del Cártel de Sinaloa, actualmente condenado a cadena perpetua en una prisión de máxima seguridad en Estados Unidos.

Frida respondió con claridad: “Claro que ha sido difícil porque la gente te tacha de ser alguien que tú no eres, pero no mal, porque al final eso no se niega, no tengo por qué avergonzarme de nada. La gente con la que me he rodeado no me ven como esa persona en sí”, comentó la intérprete.

Frida nació en septiembre de 2005 en Culiacán, Sinaloa, como hija de Édgar Guzmán López, quien fue asesinado en 2008. Tenía apenas tres años cuando su padre fue abatido. Su madre, Frida Muñoz, posteriormente contrajo matrimonio con el boxeador Julio César Chávez Jr., quien ha tenido un papel activo en la crianza de la joven cantante.