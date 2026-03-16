‘No entiendo muy bien lo que pasó’: dan de alta al actor José Ángel Bichir tras tres días hospitalizado por caída de edificio

Aunque con un desenlace favorable para la familia Bichir, este lunes fue dado de alta el actor José Ángel Bichir, luego de que el pasado fin de semana sufrió un accidente al caer de un edificio en la Ciudad de México, presuntamente tras atravesar una crisis de salud mental.

Hasta ahora, ni el actor ni sus padres han explicado abiertamente las causas del incidente. Sin embargo, al salir del hospital se detuvo unos instantes para hablar con la prensa, donde aseguró sentirse mareado y adolorido por las secuelas de los golpes, aunque agradeció el interés de los medios y del público.

“Estoy todavía muy mareado, no estoy muy consciente, pero les agradezco estar presentes, la atención y a toda la prensa por cubrir este suceso muy desagradable para mí y mi familia”, dijo el actor, recordado por su participación en la serie Aventuras en el Tiempo.