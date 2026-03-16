‘No entiendo muy bien lo que pasó’: dan de alta al actor José Ángel Bichir tras tres días hospitalizado por caída de edificio

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/ 16 marzo 2026
    ‘No entiendo muy bien lo que pasó’: dan de alta al actor José Ángel Bichir tras tres días hospitalizado por caída de edificio
    Salida. El actor abandonó el Hospital Rubén Leñero acompañado por su padre, Odiseo Bichir, y continuará con su proceso de rehabilitación. FOTO: YOUTUBE@VENTANEANDO/ ARCHIVO

Con un inmovilizador ortopédico en el tobillo, un cabestrillo y un cubrebocas que cubría parte de su rostro, el actor fue captado al salir del Hospital Rubén Leñero

Aunque con un desenlace favorable para la familia Bichir, este lunes fue dado de alta el actor José Ángel Bichir, luego de que el pasado fin de semana sufrió un accidente al caer de un edificio en la Ciudad de México, presuntamente tras atravesar una crisis de salud mental.

Hasta ahora, ni el actor ni sus padres han explicado abiertamente las causas del incidente. Sin embargo, al salir del hospital se detuvo unos instantes para hablar con la prensa, donde aseguró sentirse mareado y adolorido por las secuelas de los golpes, aunque agradeció el interés de los medios y del público.

“Estoy todavía muy mareado, no estoy muy consciente, pero les agradezco estar presentes, la atención y a toda la prensa por cubrir este suceso muy desagradable para mí y mi familia”, dijo el actor, recordado por su participación en la serie Aventuras en el Tiempo.

¿QUÉ DIJO JOSÉ ÁNGEL BICHIR?

Con un inmovilizador ortopédico en el tobillo, un cabestrillo y un cubrebocas que cubría la mitad de su rostro, el joven actor fue captado a su salida del Hospital Rubén Leñero, donde permaneció internado tras el accidente ocurrido el pasado viernes 13 de marzo.

“No entiendo muy bien lo que ha pasado. Es como despertar de un sueño y no entender bien lo que ocurrió”, comentó ante los medios, entre ellos las cámaras del programa Ventaneando, donde se difundieron las imágenes de su alta médica.

El actor de 38 años, quien también participó en el programa Divina Comida México, estuvo acompañado en todo momento por sus padres. De hecho, el primer actor Odiseo Bichir lo ayudó a subir al automóvil para retirarse del hospital, luego de que utilizara una silla de ruedas para desplazarse.

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Durante el momento, el actor pidió a los reporteros que dejaran de cuestionarlo para poder retirarse y continuar con su recuperación. Cuando los periodistas preguntaron si seguirá con terapia física y psicológica, su padre confirmó con un gesto que así será.

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Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

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