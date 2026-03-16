Nodal rompe el silencio sobre demanda contra Cazzu por su hija

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/ 16 marzo 2026
    Nodal rompe el silencio sobre demanda contra Cazzu por su hija
    Lío. El cantante señaló que el proceso legal ya fue aceptado en México y está por notificarse en Argentina, donde reside Cazzu. FOTO: CUARTOSCURO

El cantante mexicano asegura que busca regular la manutención y limitar la exposición de la menor en redes sociales

Lejos de guardar silencio o evitar a la prensa, Christian Nodal habló sobre el proceso legal que inició contra su expareja y madre de su única hija, Cazzu, con la intención —según explicó— de procurar el bienestar y la privacidad de la menor.

“Yo, la verdad, todo el tema de mi hija lo estoy reservando para lo que ella decida ser de grande. Cuando cumpla la mayoría de edad va a tener 100 por ciento mi apoyo. Estoy cediendo para que esté lo menos expuesta posible en redes; de hecho, la demanda que tengo va por ahí, para que no se siga exponiendo”, dijo al ser cuestionado sobre si apoyaría en algún momento la carrera musical de la pequeña Inti.

La demanda, aparentemente, surge de la intención del cantante mexicano de evitar que se exponga la integridad de la menor en redes sociales, luego de que semanas atrás Cazzu hiciera referencia a la niña en una serie de declaraciones públicas.

¿QUÉ PASÓ CON NODAL?

El intérprete de “Ya no somos ni seremos” insistió en que el proceso busca limitar la exposición de su hija en las redes sociales de su madre y reiteró que, aunque está dispuesto a apoyar a la menor si algún día decide dedicarse al medio artístico, eso ocurriría hasta que tenga la mayoría de edad.

Asimismo, detalló que la demanda está en proceso de llegar a Argentina, donde reside Cazzu y donde será notificada formalmente. “Ya está por llegar a Argentina; ya se aceptó en México”, explicó.

El cantante también aclaró que el procedimiento legal busca establecer acuerdos claros con la artista sobre la manutención de la hija que comparten, así como definir las fechas de convivencia de manera formal.

“Como lo comenté, es meramente para que ya se regule una manutención, las visitas y el tiempo con ella”, insistió el excoach del programa La Voz de TV Azteca.

https://vanguardia.com.mx/show/groseria-o-racismo-cortan-discurso-de-agradecimiento-al-equipo-de-k-pop-demon-hunters-DE19595464

Hace unos días, la cantante argentina declaró al programa ‘El Gordo y la Flaca’ que no se arrepentía de las declaraciones que realizó sobre su expareja.

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Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

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