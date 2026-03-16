Nodal rompe el silencio sobre demanda contra Cazzu por su hija

Lejos de guardar silencio o evitar a la prensa, Christian Nodal habló sobre el proceso legal que inició contra su expareja y madre de su única hija, Cazzu, con la intención —según explicó— de procurar el bienestar y la privacidad de la menor.

“Yo, la verdad, todo el tema de mi hija lo estoy reservando para lo que ella decida ser de grande. Cuando cumpla la mayoría de edad va a tener 100 por ciento mi apoyo. Estoy cediendo para que esté lo menos expuesta posible en redes; de hecho, la demanda que tengo va por ahí, para que no se siga exponiendo”, dijo al ser cuestionado sobre si apoyaría en algún momento la carrera musical de la pequeña Inti.

La demanda, aparentemente, surge de la intención del cantante mexicano de evitar que se exponga la integridad de la menor en redes sociales, luego de que semanas atrás Cazzu hiciera referencia a la niña en una serie de declaraciones públicas.