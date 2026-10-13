No está bien: Aleks Syntek frena sus planes en Europa por recomendación médica

La explicación oficial sobre el aplazamiento de los conciertos que Aleks Syntek tenía programados en Europa está relacionada con su salud mental. Sin embargo, en redes sociales algunos usuarios cuestionan el presunto diagnóstico y aseguran que podría tratarse de una estrategia más del cantante mexicano, quien, en medio de la polémica contra el género urbano, también ha impulsado sus propios éxitos en plataformas de streaming. Según el cantautor, la decisión se tomó luego de que un especialista le indicara que debía abstenerse temporalmente de viajar en avión debido a su estado de salud. El propio cantante compartió en redes sociales una receta médica en la que se especifica que presenta un trastorno psicótico no especificado y que deberá evitar los vuelos nacionales e internacionales hasta diciembre de 2026.

<p lang="es" dir="ltr">🔴 ÚLTIMA HORA: ALEKS SYNTEK cancela su gira por Europa por TRANSTORNO PSICÓTICO; doctor le prohíbe volar en avión &quot;Hago de su conocimiento que el señor Raúl Alejandro Escajadillo Peña presenta un transtorno psicótico código 6A2Z&quot;El código 6A2Z significa Esquizofrenia u otros trastornos psicóticos primarios, no especificados. Indica psicosis sin clasificar.Algunos aseguran que la realidad es que NO VENDIÓ BOLETOS en Dublín, Inglaterra ó Alemania, independientemente de su diagnóstico.</p>&mdash; La Tía Sandra (@TuTiaSandra) <a href="https://x.com/TuTiaSandra/status/2109930324960378881?ref_src=twsrc%5Etfw">October 13, 2026</a></blockquote><script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>/embed" frameborder="0">

¿DE QUÉ ESTÁ ENFERMO ALEKS SYNTEK? El documento, fechado el 4 de octubre en la Ciudad de México y firmado por el psiquiatra Luis Solís Rojas, señala que la medida busca favorecer la recuperación del intérprete y ayudarlo a alcanzar una mayor estabilidad frente a los factores de estrés relacionados con su situación actual. De acuerdo con la receta, el cantante podrá retomar sus viajes con normalidad cuando su condición clínica lo permita. Mientras tanto, exponerse a largas jornadas de vuelo podría poner en riesgo su tratamiento. El cantante, de 57 años, lamentó no poder reunirse con su público europeo como estaba previsto, pero aseguró en un video que muy pronto podrán estar juntos.

HISTORIAL En septiembre, Aleks Syntek protagonizó diversas controversias en redes sociales. Una de las más comentadas ocurrió durante su presentación en las fiestas patrias de la alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México, donde sus declaraciones ante el público generaron críticas y una amplia discusión en redes digitales. Días después, el músico anunció que contemplaba salir de México ante las reacciones negativas y las críticas que provocaron sus comentarios, así como por la repercusión que tuvieron en redes sociales.

En medio de ese contexto, Syntek también realizó publicaciones y transmisiones en vivo que despertaron inquietud entre algunos usuarios. Ahora, el cantante enfrenta un nuevo cambio en sus planes profesionales debido a la recomendación médica de priorizar su recuperación antes de volver a viajar. (Con información de El Universal).