¿No funcionó? Sale Mario Bezares de la obra ‘La Señora Presidenta’

“Es un gran acierto, es un gran actor, un gran compañero, no se lo pueden perder”, dijo De la Torre a las cámaras mientras daba la noticia junto a la ex villana de la telenovela ‘Atrévete a Soñar’.

“Como sabemos Mario está muy ocupado, y él vive en Monterrey, digo la producción sabrá porque están haciendo estos cambios yo la verdad no tengo los detalles, habría que preguntarle a Alex Gou”, respondió a la prensa la actriz y cantante.

“Si al proyecto no le hubiera bien sería absurdo”, dijo la actriz al ser cuestionada sobre la presunta baja venta de entradas. “No sé porque yo no llevo la taquilla yo sólo sé que había público todos los fines de semana”, aseguró la actriz.

MAYITO VS ADRIÁN MARCELO

Al ser cuestionada que si la salida de Mayito estaba relacionada con la campaña de desprestigio que ha realizado su ex amigo Adrián Marcelo en contra del proyecto emanado en ‘La Casa de los Famosos’.

“Todo el mundo me dice que él fue detractor y no me enteré de nada”, expresó la entrevistada a la prensa nacional.

Cuando la obra ‘La Señora Presidenta’ anunció gira nacional, Saltillo sería la primera ciudad visitada y en donde actuarían los elementos del “Team Mar” tras su paso por la CD MX, sin embargo la presentación se canceló, extraoficialmente por la baja venta de boletos.