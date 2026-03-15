¿Grosería o racismo? Cortan discurso de agradecimiento al equipo de ‘K-Pop Demon Hunters’

Un momento amargo vivieron los compositores de ‘Golden’, canción de la exitosa y popular cinta ‘K-Pop Demon Hunters’, cuando la producción de los Academy Awards interrumpió el discurso de agradecimiento mientras EJAE continuaba hablando tras ganar el premio a Mejor Canción Original. La situación provocó una reacción crítica en redes sociales y una avalancha de reclamos dirigidos a la producción del evento.

“El equipo de compositores de K-Pop Demon Hunters sufre un corte de discurso en #Oscars tras hacer historia al ganar el premio a la Canción Original”, tuiteó el medio Deadline al recuperar el momento que muchos calificaron como vergonzoso.