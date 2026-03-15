¿Grosería o racismo? Cortan discurso de agradecimiento al equipo de ‘K-Pop Demon Hunters’

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/ 15 marzo 2026
    ¿Grosería o racismo? Cortan discurso de agradecimiento al equipo de ‘K-Pop Demon Hunters’
    Momento. La cantante EJAE fue interrumpida mientras agradecía el Oscar a Mejor Canción Original por “Golden”, tema de la película K-Pop Demon Hunters. FOTO: AP

En redes sociales recordaron que ya son dos ocasiones en las que ganadoras originarias de Corea del Sur se ven afectadas durante su momento en la ceremonia, la primera en los Grammy

Un momento amargo vivieron los compositores de ‘Golden’, canción de la exitosa y popular cinta ‘K-Pop Demon Hunters’, cuando la producción de los Academy Awards interrumpió el discurso de agradecimiento mientras EJAE continuaba hablando tras ganar el premio a Mejor Canción Original. La situación provocó una reacción crítica en redes sociales y una avalancha de reclamos dirigidos a la producción del evento.

“El equipo de compositores de K-Pop Demon Hunters sufre un corte de discurso en #Oscars tras hacer historia al ganar el premio a la Canción Original”, tuiteó el medio Deadline al recuperar el momento que muchos calificaron como vergonzoso.

Algunos usuarios también cuestionaron la distribución del tiempo durante la ceremonia, señalando que otros ganadores, como Jessie Buckley o Michael B. Jordan, pudieron extender sus discursos de agradecimiento. Incluso recordaron un momento en el que Robert Downey Jr. y Chris Evans bromearon en el escenario mostrando ropa interior.

https://vanguardia.com.mx/show/polemica-en-los-oscar-recuerdan-a-timothee-chalamet-sus-criticas-al-ballet-y-la-opera-DE19593624

Hasta el cierre de esta edición, ni el equipo de producción del show ni la Academy of Motion Picture Arts and Sciences habían ofrecido disculpas al equipo de productores, compositores o cantantes del exitoso filme de Netflix y Sony Pictures Animation.

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Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

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