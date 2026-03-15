¿Grosería o racismo? Cortan discurso de agradecimiento al equipo de ‘K-Pop Demon Hunters’
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En redes sociales recordaron que ya son dos ocasiones en las que ganadoras originarias de Corea del Sur se ven afectadas durante su momento en la ceremonia, la primera en los Grammy
Un momento amargo vivieron los compositores de ‘Golden’, canción de la exitosa y popular cinta ‘K-Pop Demon Hunters’, cuando la producción de los Academy Awards interrumpió el discurso de agradecimiento mientras EJAE continuaba hablando tras ganar el premio a Mejor Canción Original. La situación provocó una reacción crítica en redes sociales y una avalancha de reclamos dirigidos a la producción del evento.
“El equipo de compositores de K-Pop Demon Hunters sufre un corte de discurso en #Oscars tras hacer historia al ganar el premio a la Canción Original”, tuiteó el medio Deadline al recuperar el momento que muchos calificaron como vergonzoso.
Algunos usuarios también cuestionaron la distribución del tiempo durante la ceremonia, señalando que otros ganadores, como Jessie Buckley o Michael B. Jordan, pudieron extender sus discursos de agradecimiento. Incluso recordaron un momento en el que Robert Downey Jr. y Chris Evans bromearon en el escenario mostrando ropa interior.
Hasta el cierre de esta edición, ni el equipo de producción del show ni la Academy of Motion Picture Arts and Sciences habían ofrecido disculpas al equipo de productores, compositores o cantantes del exitoso filme de Netflix y Sony Pictures Animation.