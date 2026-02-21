North West deja la escuela y apuesta por educación en casa: el plan creativo de Kim Kardashian

/ 21 febrero 2026
    North West deja la escuela y apuesta por educación en casa: el plan creativo de Kim Kardashian
    Futuro. North West ha ganado popularidad en redes sociales y ahora podría enfocarse en proyectos creativos desde casa. FOTOS: INTERNET

La hija de Kanye West ha sido blanco de críticas por su estilo, looks y recientes apariciones musicales

Parece que son los adultos quienes más cuestionan las decisiones que Kim Kardashian toma sobre la crianza de su hija North West, y todo indica que las críticas no se detendrán ante el rumor de que la primogénita de la empresaria habría dejado la escuela para recibir educación en casa.

La revista People dio a conocer la información, tras asegurar que tuvo acceso no solo a una supuesta “fuente cercana” a la famosa familia, sino también a solicitudes de registro para nuevas marcas de ropa y accesorios.

Según la fuente consultada por People, Kim Kardashian habría tomado la decisión de retirar a North de la escuela para educarla en casa, con el propósito de crear un entorno más flexible que le permita concentrarse en sus pasatiempos creativos.

¿QUÉ PASÓ CON NORTH WEST?

Las apariciones públicas de la hija de Kanye West —también conocido como Ye— aumentaron en el último año, luego de que ganara mayor popularidad gracias a la cuenta de TikTok que comparte con su madre.

“North tiene un gran sentido del estilo y la autoexpresión. Su ambiente escolar privado tradicional no estaba preparado para ese nivel de individualidad. Kim sintió que la educación en casa le permitiría concentrarse en lo académico, al mismo tiempo que le daría espacio para explorar la moda, la música y el emprendimiento de una manera más práctica”, señaló la fuente anónima.

@kimandnorth

🧪🌷💧

♬ original sound - Kim and North

La protagonista de The Kardashians solicitó el registro de la marca “NOR11”, lo que sugiere que el trámite se realiza en nombre de su hija. Las solicitudes abarcan una variedad de prendas y accesorios, como vestidos, calzado, ropa de estar en casa, sombreros, relojes, joyas, bolsos y neceseres.

North ya ha seguido los pasos de su padre. En enero publicó en Instagram Stories un video de una nueva canción en colaboración con Kanye. El tema, titulado ‘Piercing on My Hand (Ye Version)’, lo interpretó en vivo, además de la canción ‘Only One’, durante el concierto del rapero en la Plaza de Toros México, en la Ciudad de México.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Cuándo estrena en México? ‘Toy Story 5’: Woody regresa para enfrentar a su rival más real, la tecnología

Hasta la tarde del sábado, ni el equipo de Kim ni la propia “Nory”, como es llamada dentro de la familia Kardashian, habían confirmado o desmentido la versión.

Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

