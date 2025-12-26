¿El regalo de Santa? Provoca polémica North West por lucir dientes con incrustaciones de diamantes

La familia Kardashian-Jenner es una de las más influyentes del entretenimiento internacional y, como suele ocurrir en las grandes dinastías de celebridades, cada nueva generación comienza a abrirse paso para mantenerse vigente en el “negocio”. Tal parece ser el caso de North West, la hija mayor de Kim Kardashian y Kanye West.

Con apenas 12 años, la primogénita debutó recientemente en Instagram, lo que de inmediato generó reacciones encontradas entre los usuarios, quienes cuestionan la exposición de una menor de edad en redes sociales, especialmente luego de que “presumiera” su llamativo regalo navideño.

North compartió su tercera publicación el día de Navidad, en la que incluyó una serie de fotografías que destacaban no sólo su larga melena teñida de azul, sino también una parrilla dental de diamantes en forma de colmillos, que muchos compararon con los dientes de un tiburón.