¿El regalo de Santa? Provoca polémica North West por lucir dientes con incrustaciones de diamantes
La hija de la socialité, empresaria y actriz Kim Kardashian sigue llamando la atención tras su reciente debut en Instagram, ocurrido hace apenas seis días, en medio de fuertes críticas
La familia Kardashian-Jenner es una de las más influyentes del entretenimiento internacional y, como suele ocurrir en las grandes dinastías de celebridades, cada nueva generación comienza a abrirse paso para mantenerse vigente en el “negocio”. Tal parece ser el caso de North West, la hija mayor de Kim Kardashian y Kanye West.
Con apenas 12 años, la primogénita debutó recientemente en Instagram, lo que de inmediato generó reacciones encontradas entre los usuarios, quienes cuestionan la exposición de una menor de edad en redes sociales, especialmente luego de que “presumiera” su llamativo regalo navideño.
North compartió su tercera publicación el día de Navidad, en la que incluyó una serie de fotografías que destacaban no sólo su larga melena teñida de azul, sino también una parrilla dental de diamantes en forma de colmillos, que muchos compararon con los dientes de un tiburón.
¿QUÉ PASÓ CON NORTH WEST?
De acuerdo con su propia cuenta de Instagram, la hermana de Saint, Chicago y Psalm acompañó las imágenes con un video en Instagram Stories, donde mostró con mayor detalle la joya.
Además de los diamantes, North —quien aparece como “nory” en la red social— hizo énfasis en sus uñas largas y afiladas, reforzando una estética que rápidamente se volvió tema de conversación entre sus más de 800 mil seguidores.
La parrilla fue diseñada por Johnny Dang & Co. y está elaborada completamente con diamantes, con cada diente terminado en punta, evocando la dentadura de un depredador marino.
Hasta el mediodía del jueves, la publicación acumulaba casi un millón de ‘likes’ y cerca de 10 mil comentarios, muchos de ellos criticando la decisión de Kim Kardashian de permitir que su hija adopte este tipo de looks y estilos a tan corta edad.