¡Le urge una barrida! Recibe Pink el 2026 hospitalizada por una lesión en el cuello

Show
/ 1 enero 2026
    ¡Le urge una barrida! Recibe Pink el 2026 hospitalizada por una lesión en el cuello
    Proceso. Pink compartió desde el hospital detalles de la cirugía cervical a la que fue sometida para mejorar su salud antes de volver a los escenarios. FOTO: ESPECIAL / INSTAGRAM

La cantante aseguró que prefiere este proceso a someterse a tratamientos estéticos y compartió que pasó la víspera de Año Nuevo sola, mientras su familia se encontraba de vacaciones esquiando

Este año, Pink volverá a encontrarse con su fanaticada mexicana como parte de la fase internacional de su ‘Carnival Tour’; sin embargo, antes de que llegue la fecha, la cantante recibió el 2026 hospitalizada, tras someterse a una cirugía en el cuello.

Fue la propia Alecia Beth Moore quien confirmó la información al compartir una imagen desde la cama de un hospital, donde explicó con humor la intervención a la que fue sometida.

“Terminé el año inclinándome, prestando atención y arreglando mi cuerpo. Puede que no sea un elegante lifting facial, pero estoy recibiendo dos discos nuevos y brillantes en mi cuello. Una nueva cicatriz, un nuevo recordatorio. El rock and roll es un deporte de contacto”, comentó la compositora, fiel a su estilo irónico y crítico hacia los estándares estéticos de la industria pop.

¿POR QUÉ HOSPITALIZARON A PINK?

La intérprete de ‘So What’ explicó que se encuentra en proceso de recuperación luego de que le colocaran dos discos en la zona cervical, procedimiento necesario para mejorar su salud y movilidad.

Mientras la cantante se recuperaba, su familia celebró la llegada del 2026 practicando snowboard, situación que Pink relató con franqueza desde la habitación del hospital.

“Y mientras estoy aquí sola en la víspera de Año Nuevo, en una habitación de hospital, mientras mi familia está felizmente haciendo snowboard, sé que 2026 será mejor porque esa es la elección que he hecho”, escribió la irreverente estrella de 46 años.

TE PUEDE INTERESAR: Entre lágrimas y críticas: así se vivió el final de ‘Stranger Things’

Este no fue el único desafío de salud que Pink enfrentó en 2025. En agosto de ese año, la cantante reveló que padeció una infección bacteriana por E. coli, la cual la obligó a recibir tratamiento médico mientras se encontraba de vacaciones.

Con dos fechas completamente agotadas, Pink se presentará en el Estadio GNP Seguros, consolidándose como una de las artistas internacionales más esperadas para ver en vivo en México durante este nuevo año.

