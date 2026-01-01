¡Le urge una barrida! Recibe Pink el 2026 hospitalizada por una lesión en el cuello

Este año, Pink volverá a encontrarse con su fanaticada mexicana como parte de la fase internacional de su ‘Carnival Tour’; sin embargo, antes de que llegue la fecha, la cantante recibió el 2026 hospitalizada, tras someterse a una cirugía en el cuello.

Fue la propia Alecia Beth Moore quien confirmó la información al compartir una imagen desde la cama de un hospital, donde explicó con humor la intervención a la que fue sometida.

“Terminé el año inclinándome, prestando atención y arreglando mi cuerpo. Puede que no sea un elegante lifting facial, pero estoy recibiendo dos discos nuevos y brillantes en mi cuello. Una nueva cicatriz, un nuevo recordatorio. El rock and roll es un deporte de contacto”, comentó la compositora, fiel a su estilo irónico y crítico hacia los estándares estéticos de la industria pop.