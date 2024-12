Oootra pelea: Adrián Marcelo le tira y llama hediondo a ‘El Diablito por criticar a ‘La Mole’

Este año estuvo lleno de polémicas para Adrián Marcelo, quien, tras su participación en La Casa de los Famosos México 2, sigue generando conversación en las redes sociales con sus polémicas declaraciones.

Esta vez, el conductor de Hermanos de Leche ha vuelto a encender la controversia por sus comentarios hacia el programa LOL México y, especialmente, contra el comediante Mauricio Barrientos, conocido como ‘El Diablito’.

TE PUEDE INTERESAR: ‘No creo que haya una experiencia universal con la maternidad’: Amy Adams vuelve por el Oscar con ‘Nightbitch’

En el reciente episodio de su programa en YouTube, Adrián Marcelo expresó su descontento con el reality show de comedia. “La risa no es algo que se pueda forzar. Sé que has estado dos veces, sé que el Capi (Pérez) la ha roto, tiene momentos sublimes, pero seamos honestos: se ha estirado la liga de más y no estabas con comediantes”, declaró, al referirse a las ediciones de LOL México.